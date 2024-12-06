Engelliler Günü’ne özel farkındalık yaratan etkinlik

Yayınlanma: 06.12.2024 - 08:48

Güncelleme: 06.12.2024 - 16:58

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle kentin farklı noktalarında toplumda farkındalık yaratmak amacıyla etkinlikler düzenledi. Bu yıl “Bir aradalık” temalı etkinlikler kapsamında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) karma serginin açılışı yapıldı. Engelli sanatçı adaylarının eserlerinden oluşan İzmir Sanat Köprüsü Bir-Aradalık disiplinlerarası sergiye, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın eşi Öznur Tugay katıldı. Çok sayıda engelli vatandaşın yer aldığı sergi açılışında konuşan Tugay, “Ağustos ayında çok güzel bir atölye çalışması yapmıştık. Bugün de sergi açıyoruz. Engelleri kaldırmak için empatiye, sevgiye ve duyarlılığa ihtiyacımız var. Bunu başaracağımızı biliyorum. Hep birlikte güzel, huzurlu günler geçirmeyi diliyorum” dedi. Sergideki çalışmaları tek tek inceleyen Tugay, engelli sanatçı adaylarıyla sohbet de etti. Sergide ayrıca katılımcı sanatçı adayları, Sanat Danışma Kurulu ve gönüllü profesyonel sanatçılara katılım belgesi takdim edildi.

PANEL DÜZENLENDİ

AASSM, Dünya Engelliler Günü’nde önemli bir panele de ev sahipliği yaptı. Ulusal ve uluslararası gerçekleştirilen tüm sanat festivalleri, sergileri ve etkinliklerinde engelli farkındalığını sanat aracılığı ile desteklemeyi hedefleyen İzmir sanat Köprüsü Projesi’nin Sanat danışmanlığını, Sanat Tarihçisi/Akademisyen Nazlı Pektaş, Sanatçı/Küratör Murat Özdemir, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyenleri Halil Yoleri, Füsun Çövenoğlu, Ali Temel Köseler, Memduha Candan Güngör, Pınar Çalışkan Güneş, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden akademisyen Can Özcan, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Akademisyenleri Oğuz Dilmaç ve Sehran Dilmaç, İzmir Engelsiz Sanat Derneği Başkanı Tamer Özşeker’in üslendiler. Projenin gönüllü kahramanları olan çini sanatçısı Almula İdil Kılıç, Ayhan Babuscu ve Murat Topay’ın öncülük ettikleri İzmir Şehir Fotoğrafçıları, heykeltıraş Bengisu Kınay, seramik sanatçıları Cem Atmaca, Delfin Demirgüreş, Eda İlbeyci, Filiz Sır, Muhammet Emir Taşdemir, İdol Sanat Evinden Nuray Erden ve Görsev Bilkay, Çağdaş Performans Sanatçısı ve aktivist Ebru Atilla ve dans eğitmeni Ayşen Yersel, Ressam Emre Celali ve Yeşim Denizhan mentörlüklerinde gerçekleştirilen atölye çalışmalarında engelli sanatçı adayları ile eserler ürettiler.

Bir-Aradalık kavramını destekleyecek şekilde 15 sanatçının ve 23 engelli sanatçı adayın aktif katılımıyla gerçekleşen atölye çıktıları, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde kollektif bir çalışma ürünü olarak BİR-ARADALIK Sergisinde izleyiciyle buluştu.

“BİR ARADALIĞA MECBURUZ”

Panelin açılışında konuşan Engelli Çalışmaları Şube Müdürü Emine Koç, “Biz her yıl çalışmalarımızı bir tema ile anıyoruz. Bu yılın teması ‘bir aradalık’ idi. Bir aradalığa mecburuz. İnsan öteki olmadan yaşayamayan bir varlık. Birbirimize ihtiyacımız var. Birbirimizden sorumlu olduğumuz, eşit, adil, ayrımdan uzak bir ‘bir aradalık’ istiyoruz ve onun için çaba sarf ediyoruz. Bunu sanatla, estetikle, istihdamla başaracağız” diye konuştu.