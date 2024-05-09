Engelsizİzmir kente yayılacak

Yayınlanma: 09.05.2024 - 12:59

Güncelleme: 09.05.2024 - 12:59

Engelsiz bir kent yaratma hedefiyle çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzenliyor. “Eşit Erişilebilir Engelsiz İzmir İçin Buluşuyoruz” sloganıyla yapılacak etkinlikler kapsamında sahne performansları, atölyeler, sergiler, sokak farkındalık etkinlikleri, spor aktiviteleri ve paneller olacak.

BARİSTA ATÖLYESİNDEN FARKINDALIK SÜRÜŞÜNE

10 Mayıs Cuma günü Kültürpark’ta 13.00-17.30 saatlerinde belediyelerin ve sivil toplum kuruluşlarının engelli topluluklarının dans gösterileri, defileler, konserler, ritim gösterileri ve çeşitli performanslar olacak. Ayrıca erişilebilir kentsel tasarımlar maket atölyesi, engelli kişilerin hak ve hizmetlere erişimi atölyesi, barista atölyesi, sokak oyunları, ayrımcılık atölyesi, eş pedal farkındalık sürüşü ve çok sayıda farkındalık atölyesi düzenlenecek.

HAFTA BOYUNCA İZMİR’İN HER YERİNDE SERGİ

Kültürpark’taki organizasyon kapsamında pek çok sergi İzmirlilerle buluşacak. Hafta boyunca tüm etkinliklerde ve İzmir’in metro durakları, vapur iskeleleri gibi farklı noktalarında Engelsizmir Karikatür Sergisi ve Engelli Farkındalık Atölyeleri düzenlenecek.

SOKAKTA FARKINDALIK ETKİNLİKLERİ VE SPOR AKTİVİTELERİ

24 Mayıs 2024 Cuma günü son bulacak etkinlikler kapsamında 11 Mayıs Cumartesi günü Alsancak Vapur İskelesi’nde 17.00-19.30 saatlerinde Yaşayan Kütüphane “Barışçıl Çocuklar”, Farkındalık Atölyeleri ve Engelli Hakları Kutu Oyunları adlı sokak etkinlikleri var. 14 Mayıs Salı günü 19.00-20.30 saatlerinde Bostanlı Sahili’ndeki Yasemin Kafe yanında ampute futbol, tekerlekli sandalye basketbolu, görme engelli judo, jimnastik boccia ve masa tenisi olmak üzere engelli spor etkinlikleri yapılacak.

FARKINDALIK ARTIRILACAK

Kent genelinde farkındalığı artırmak için ise 16 Mayıs Perşembe günü saat 18.00’de İzmir Barosu’nda “Engelli Haklarına Giriş ve Sosyal Devletin Engelli Hali” adlı panel düzenlenecek. Panelde Engelli Hakları Komisyonu Üyesi avukat Nurdan Anlı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelsizmir Şube Müdürü Emine Koç konuşmacı olacak. 24 Mayıs Cuma günü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde saat 13.30’daki son etkinlikte “Otizmli Ve Zihinsel Engellilerin İstihdamı; İnsan Kaynakları Açısından Potansiyel Güç” adlı panel düzenlenecek. Karşıyaka Akademi Zihinsel Engelliler Derneği’nden Tülin Topuzoğlu’nun moderatörlüğündeki panelde Eker Süt Ürünleri İş Koçu Psikolog Alperen Aşanbuğa ve İnsan Kaynakları Müdürü Elif Alkaya ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Duygu Salman Öztürk, Ege Deniz Tekstil A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü Selim Pilavcı konuşmacı olacak.