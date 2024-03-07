Erman Uzun: Biz ne olduğunu gizleyenlerden değiliz

Yayınlanma: 07.03.2024 - 22:39

Güncelleme: 07.03.2024 - 22:53

İzmir'de CHP Narlıdere Belediye Başkan adayı Erman Uzun’un Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına yurtaşlar yoğun katılım gösterdi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay’ın yanı sıra, CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Mehmet Alkım Denizaslanı, İzmir Milletvekilleri Ednan Arslan, Sevda Erdan Kılıç, Yüksel Taşkın, CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyesi Özkan Tice, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, önceki dönem milletvekilleri Türkan Miçoğulları, Mustafa Moroğlu, Ali Yiğit, Kani Beko, Sabri Ergül, önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, önceki dönem PM üyesi Hüseyin Saygılı, önceki dönem CHP İzmir İl Başkanı Ekrem Bulgun, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Günay, CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan, önceki dönem Narlıdere Belediye Başkanı Mustafa Karahan ve çok sayıda parti yönetici CHP Narlıdere Seçim Koordinasyon Merkezi’nin coşkulu açılışına katıldı.

Törende açılış konuşmasını CHP Narlıdere İlçe Başkanı Mesut Durgun yaptı. Durgun’un ardından söz alan CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, "Narlıdere'de bu coşkuyu görmek bizi çok mutlu etti. Narlıdere benim de yaşamımı hala devam ettiğim çok kıymetli bir ilçe. Her zaman Atatürk'ün ve Cumhuriyetçilerin kalesi olmuştur. 31 Mart yerel seçimlerinde de Cumhuriyet Halk Partisi'ne desteğini büyük bir oy patlamasıyla tekrar gösterecektir. Genç ve dinamik belediye başkan adayımızla birlikte Narlıdere'yi daha da güzel bir geleceğe taşıyacağız" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay ise yaptığı konuşmada, "Narlıdere‘de Erman Uzun'la uyum içerisinde çalışacağını ve birlikte Narlıdere'ye hizmet edeceklerini ifade etti. Tugay ayrıca "İzmir’i her zaman el üstünde tuttuk. Havasını, yeşilini, tarihini her daim koruduk. Bu dönemde İzmirimizin bu güzelliklerini koruyacağız. Altyapı ve üst yapı eksikliklerini merkezi yönetim destek vermese bile kendi bütçemizle tamamlayacağız‘ dedi.

“CUMHURİYETİN GENÇLERİ TAŞIN ALTINA DEĞİL ELİNİ, GÖVDESİNİ KOYAR”

Narlıdereliler ve partililer tarafından “İşte örgüt işte Başkan”, “Narlıdere seninle gurur duyuyor” sloganlarıyla karşılanan Narlıdere Belediye Başkan Adayı Erman Uzun yaptığı konuşmada “32 yaşında bu onurlu görevi üstlenmesini sağlayan Genel Başkanımız Özgür Özel’e ve Parti Meclisimize teşekkür ederim. Bugün bu onurlu görevi yapabileceğimiz bir ortam varsa eğer, bugün laik, çağdaş, demokratik bir ülkede yaşıyorsak eğer unutmamalıyız ki bunu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarımıza borçluyuz. Kuruluşun ve kurtuluşun partisi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir neferi, gençlik kollarından yetişmiş bir evladı olarak miraslarına, ilkelerine ve değerlerine sahip çıkacağıma söz veriyorum’ ifadelerini kullandı. Uzun, Narlıdere’nin sokaklarında koşturmuş, okullarında okumuş, ailesi ile birlikte hayatının tamamını Narlıdere’de geçirmiş bir evladı olduğunu söyleyerek “Narlıdere’ye ve Narlıderelilere olan sorumluluğumun farkındayım. Yüküm ve sorumluluğum ağır. Fakat Cumhuriyetin gençleri sorumluluktan kaçmaz, Cumhuriyetin gençleri halkı için taşın altına değil elini, gövdesini koyar gövdesini. Bu sorumluluğun bilincinde; tertemiz denizi, yemyeşil ormanlarıyla, kültürel mirası Yukarıköy’ü ile, sıcak, samimi, çağdaş insanlarıyla Narlıderemizi müstakbel Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Cemil Tugay’la birlikte daha yaşanabilir bir ilçe haline getireceğiz. Narlıdere’nin potansiyelini bütün Türkiye’ye göstereceğiz. Söz veriyorum” şeklinde konuştu.

“NE OLDUĞU İLE GURUR DUYANLARDANIZ”

Uzun, “Seçim döneminin içerisindeyiz. Türlü türlü çalışmalar var. Alanlarda görüyoruz bazı bireyselleri, örgütlü mücadele nedir bilmeyenleri… Biz örgütlü mücadeleden yanayız. Diğer taraftan da görüyoruz ki her türlü rantçılığı yapıp sokaklarda şirin görünmeye çalışanları, ne olduğunu gizleyenleri, biz ne olduğunu gizleyenlerden değil, ne olduğu ile gurur duyanlardanız. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. 100 yıllık şerefimizle halkımızın karşınızdayız” dedi.

Narlıdere’ye daha önce hizmet etmiş yerel yöneticilere teşekkür eden Uzun “Narlıdere’mizde daha öncesinde hizmet etmiş, yaşanılabilir bir Narlıdere için taş üstüne taş koymuş geçmiş dönem belediye başkanlarımız; Sayın İhsan Erbakış’a, Sayın Mustafa Karahan’a, Sayın Abdül Batur’a, geçmiş dönem belediye meclis üyelerimize ve birlikte meclis üyeliği yapmaktan onur duyduğum mevcut belediye başkanımız Sayın Ali Engin’e ve meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ederim. Sağ olsunlar var olsunlar” diye konuştu.

“31 MART AKŞAMI İZMİR’İN DAĞLARINDA ÇİÇEKLER AÇTIRACAK”

“Akşamın bu saatinde burayı bayram yerine çevirdiniz. Kiminiz işten çıkıp geldiniz, kiminiz evde çocuğunu, hastasını, ocakta yemeğini bırakıp geldi, ayaklarınıza sağlık. İyi ki varsınız. İyi ki Cumhuriyet Halk Partisi var” diye devam eden Uzun, “Bu akşam burada bu fedakarlığı gösterenler, bu inanca sahip olanlar; 31 Mart akşamında Narlıdere’nin burçlarına partimizin 6 oklu bayrağını dikecek ve bir kez daha İzmir’de ve Türkiye’de rekor kıracağız. İzmir’in dağlarında tekrar çiçekler açtıracağız. Sizlere inanıyorum, sizlere güveniyorum. Hep birlikte Narlıdere için daha ileriye” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı büyük bir coşku ile gerçekleştirildi.