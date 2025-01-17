Ertuğrul Tugay’ın “Dağdan Doğadan” sergisi açıldı

Yayınlanma: 17.01.2025 - 15:59

Güncelleme: 17.01.2025 - 15:59

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ertuğrul Tugay’ın ilk kişisel sergisi ‘‘Dağdan Doğadan Ertuğrul Tugay Fotoğraf Sergisi’’ 10 Ocak’ta AASSM’de izleyiciyle buluştu. Giriş Katı Sergi salonunda sanatseverlerle buluşan sergi 16 Şubat tarihine kadar hafta içi 10.00-17.00 ile hafta sonu 11.00-18.00 arasında ziyarete açık olacak.

Fotoğrafa ve fotoğrafçılığa duyduğu ilginin uzun yıllara dayandığını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ertuğrul Tugay, dağcılık sporuna başlamasıyla birlikte fotoğraf çekimine hız verdiğini ve sergide yer alan fotoğraflarının 1994 ile 2020 yılları arasında çektiği yüzlerce fotoğraarasından yaptığı seçki olduğunu ifade etti.