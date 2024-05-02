ESHOT’ta görev değişimi

Yayınlanma: 02.05.2024 - 15:37

Güncelleme: 02.05.2024 - 15:37

Eylül 2019’dan bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürü olarak görev yapan Erhan Bey’in yerine, ESHOT Teftiş Kurulu Başkanı Turgay Bozoğlu atandı. Kurumda düzenlenen törenle görevi Bozoğlu’na devreden Erhan Bey, “Geçen süreçte ESHOT’a, dolayısıyla İzmir’imize toplam 480 yeni otobüs kazandırdık. Çevre ilçeleri entegre toplu ulaşım ağına dahil ettiğimiz İZTAŞIT’ı hayata geçirdik. Başta engelsiz toplu ulaşım olmak üzere, şehrimizin dört bir yanını güvenli, konforlu ve ekonomik toplu ulaşım imkânlarına kavuşturma yolunda pek çok hizmete imza attık. Hepsini ekip ruhuyla, birlikte yaptık. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Yeni Genel Müdür Turgay Bozoğlu’nun kıymetli bir bürokrat olduğunu da vurgulayan Bey, “Kendisinin, hizmet bayrağını çok daha ileriye taşıyacağına olan inancım tam. Başarılar diliyorum” diye konuştu. ESHOT Genel Müdürü Turgay Bozoğlu, öncelikle kendisini görevlendiren Başkan Cemil Tugay’a teşekkür ettiğini, göreve layık olmak için var gücüyle çalışacağını ifade etti. 81 yıllık Cumhuriyet kurumu ESHOT’a yönetici olmanın büyük sorumluluk getirdiğini belirten Bozoğlu, İzmir’e en iyi hizmeti verme hedefinde ESHOT ailesi olarak, her zaman olduğu gibi canla başla görev yapacaklarını söyledi. Bozoğlu ve Bey, birbirlerine çiçek takdim ederek devir teslimi gerçekleştirdi.

TURGAY BOZOĞLU KİMDİR?

3 Şubat 1964’te Bolu Mengen'de doğdu. Çocuk yaşta ailesiyle İzmir’e göç etti. İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni (Mülkiye) bitirdi. ABD'de İşletme Yüksek Lisans, daha sonra Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Doktora yaptı. Bilkent, Çankaya, TOBB ETÜ ve Işık üniversitelerinde misafir öğretim görevlisi olarak dersler verdi. Halen İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde ders veriyor.

1987 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'na girdi. Burada Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve Bakan Danışmanı görevlerinde bulundu. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nda da Bakan Danışmanlığı görevini yürüttü. Çankaya Belediyesi’nde Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

2015-2019 yılları arasında CHP Genel Başkan Ekonomi Baş Danışmanı olarak görev yaptı. Bir süre İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.

Ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. İki dönemdir Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği (VAVEK) Başkanlığı’nı yürütmektedir. Türkiye Yardım Sevenler Derneği Denetim Kurulu ve Mülkiyeliler Birliği ve Hesap Uzmanları Derneği üyesidir. Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi ruhsatları sahibidir.



