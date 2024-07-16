ESHOT’tan 150 milyon TL tasarruf

Yayınlanma: 16.07.2024 - 10:17

Güncelleme: 16.07.2024 - 10:17

İzmir’de yYaklaşık 1700 otobüslük filosuyla her gün ortalama 1 milyon kişiye toplu ulaşım hizmeti veren ESHOT Genel Müdürlüğü’nün Buca Gediz ve Adatepe, Konak Halkapınar, İnciraltı ve Karşıyaka Örnekköy’deki atölyeleri bir fabrika gibi çalışıyor. Arızalanan ya da kaza sonucunda zarar gören araçlara öncelikle sahada mobil tamir ekipleri müdahale ediyor. Garaga çekilmesi gereken araçlar ise ESHOT’un teknik personeli tarafından tamir ediliyor. Bununla beraber garantiş kapsamı dışındaki otobüsler, yolcu güvenliğini ve konforunu etkilemeyecek yedek parçaların bir kısmı da atölye imkanları ile tamir ediliyor. İhtiyaç duyulduğunda, parçaların yenileri de üretilerek araçlara monte ediliyor.

150 MİLYON TL’LİK TASARRUF

ESHOT Genel Müdürlüğü teknik personelinin, atölye imkanlarıyla ürettiği yedek parça sayısı 1950’yi buluyor. 3D yazıcılarla modelleyerek kalıplarını çıkardığı yedek parçöaların ömürleri böylelikle çok daha sağlam olurken, kullanım ömürleri de uzuyor. Böylece araçların arıza sıklığı azalıyor.Yılda 70 bin adedi bulan yedek parça üretim ve tamirat faaliyeti sayesinde ortalama 150 milyon TL tasarruf ediliyor.

“İNCE ELEYİP SIK DOKUYORUZ”

Araçların tamir süreçleri, yedek parça temin süreleri ortadan kalktığı için kıslaıyor. Arızalanan otobüsler en kısa sürede yeniden hizmete dönüyor. ESHOT Genel Müdürlüğü Genel Onarım Şube Müdürlüğü Kısımlar Sorumlusu Kadir Akay, Gediz Atölyesi’nde sadece geçen yıl 30 bin yedek parçanın sıfırdan üretildiğini vurguladı. Tamir edilen yedek parçalarla birlikte bu sayının 70 bini bulduğunu belirten Akay, “Ürettiğimiz parçalar içinde 3000 TL’lik olan da var 300 bin TL’lik olan da… Örneğin piyasadan tanesini 300 bin TL’ye alabildiğimiz KWS pistonunu, biz kendi atölyemizde, kendi imkânlarımızla 7 bin TL maliyetle tamir edebiliyoruz. Bu faaliyetleri, yolcu ve araç güvenliğini riske atmadan yapıyoruz. Kamu kaynağını en etkili ve verimli şekilde kullanabilmek için ince eleyip sık dokuyoruz” dedi.