ESHOT’un dijital ölçüm modeline ulusal ödül

Yayınlanma: 08.05.2024 - 10:44

Güncelleme: 08.05.2024 - 10:44

Türkiye’nin akıllı ulaşım alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan ve Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği (AUS Türkiye) tarafından düzenlenen Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi SUMMITS, 2-4 Mayıs tarihleri arasında Ankara Hacettepe Üniversitesi Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezi'nde “AUS ile Ulaşımın Dijital Dönüşümüne Öncülük Etmek” sloganıyla yapıldı.

Sektörün öncü isimlerini bir araya getiren, ulaşımda teknolojik ilerlemelerin ve yenilikçi çözümlerin sergilendiği zirve kapsamında Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri de verildi. ESHOT Genel Müdürlüğü’nün geliştirdiği “Büyük Veri Analizi ve AHP/TOPSIS Yöntemleri ile Kentsel Toplu Taşıma Erişim Düzeylerini Belirleyen Dijital Ölçüm Modeli”, Hareketlilik Teknolojisi Ödülü’ne layık görüldü.

VERİ ALINMAYA BAŞLANDI

ESHOT, Akıllı Ulaşım Sistemi (AUS) konsepti ile entegre çalışan karar destek modelini hayata geçirdi. 30 ilçede, toplam bin 65 mahalle, Coğrafi Bilgi Sistemleri ile analiz edildi. Mahalle sınırları esas alınarak, toplam 90 bin 881 alt bölgeye ait nüfus, toplu taşıma varış noktası talepleri, toplu taşıma ve özel araç ulaşım sürelerine ilişkin veriler elde edilmeye başlandı. Sistem sayesinde İzmir’de her mahallede toplu ulaşım hizmetlerine erişilebilirlik ölçülebilecek. Elde edilen veriler, ESHOT’un hizmet planlamalarının çok daha sağlıklı ve doğru yapılmasına olanak sağlayacak.

BAŞKA ALANLARA DA FAYDALI

Büyük Veri Analizi ve AHP/TOPSIS Yöntemleri ile Kentsel Toplu Taşıma Erişim Düzeylerini Belirleyen Dijital Ölçüm Modeli, yaygın ve erişilebilir ulaşım planlaması için de teknolojik altyapı ve nesnel göstergeler sunuyor. Böylece toplu taşıma erişiminin optimize edilmesi, entegre toplu ulaşım sisteminin ve hatların verimliliği, güvenilirliği ve kalitesi artırılabilecek. Sistem, toplu taşımada yapılması planlanan değişikliklerin (yeni hat, raylı sistem yatırımları, yol ağı) etkilerine yönelik karar desteği sağlayacak. Ayrıca trafik sıkışıklığı, hava kirliliği, enerji tüketimi ve ulaşım maliyetleri azalacak.

Kent içi ulaşım planlaması çözümleri sunan, masa üstü ve mobil cihazlarla uyumlu ara yüze sahip modelden yerel yönetimlerin yanı sıra şehir plancıları, toplu taşıma kurum ve kuruluşları, karar alıcılar ve akademisyenler de yararlanabilecek.