Eşki: İklim kriziyle mücadelede en büyük gücümüz gençler

Yayınlanma: 02.05.2025 - 10:30

Güncelleme: 02.05.2025 - 10:30

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Bornova Belediyesi’nin Yaşar Üniversitesi ve Avrupa Enerji Kentleri Ağı (EnergyCities) ortaklığıyla yürüttüğü STORMLOG Projesi kapsamında genç mühendis adaylarına yönelik önemli bir eğitim düzenlendi. "Yerel Yönetim Hizmetlerinde Sürdürülebilir Ulaşım ve Su Yönetimi" başlığını taşıyan proje çerçevesinde, Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği 1. sınıf öğrencileri enerji verimliliği ve elektrifikasyon konularında bilinçlendirildi.

EŞKİ: GENÇLERLE YÜRÜMEKTEN GURUR DUYUYORUZ

Eğitime katılarak öğrencilerle bir araya gelen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, belediyenin iklim değişikliğiyle mücadelede yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sürdürülebilir kent vizyonunun yalnızca fiziksel yatırımlarla değil, bilinçli bireylerle mümkün olabileceğini vurgulayan Eşki, “Geleceğin enerji sistemleri, bugünün bilinçli gençleriyle şekillenecek. Bu alanda çalışan, üreten, sorgulayan ve sorumluluk alan bir gençlik iklim adaleti mücadelesinde en güçlü dayanağımız. Bornova Belediyesi olarak gençlerle yan yana yürümekten gurur duyuyoruz” diye konuştu. Eğitime, CHP’de genel sekreterlik görevi de yapan 25, 26 ve 27. dönem milletvekili, Bornova Belediyesi eski başkanlarından Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır da katıldı. Sındır, 2009 -2014 yılları arasındaki Bornova Belediye Başkanlığı sırasında Avrupa Enerji Kentleri (Energy Cities) Başkan Yardımcılığı, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi Siyasi Komite Üyeliği ile Ulusal Fotovoltaik Güç Sistemleri Platformu Üyeliği’nde bulunmuştu.

EĞİTİMDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Eğitim, Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Emrah Bıyık tarafından verildi. Katılımcılara enerji verimliliğinin önemi, bireysel davranışların enerji tüketimine etkisi, elektrifikasyonun iklim değişikliğiyle mücadeledeki stratejik rolü ve sürdürülebilir sistemlere geçişteki gereklilikler detaylı biçimde aktarıldı.