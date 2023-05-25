Esnaftan İESOB eski Başkanı Zekeriya Mutlu’nun yeniden aday olmasına tepki

Yayınlanma: 25.05.2023 - 11:05

Güncelleme: 25.05.2023 - 11:05

Olağanüstü genel kurul toplantısına sayılı günler kala, İzmir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (İESOB) eski Başkanı Zekeriya Mutlu’nun helallik almadığı esnaf temsilcilerinden oy istemesi büyük eleştiri aldı. İESOB Denetim Kurulu Başkanı ve başkanı adayı Yalçın Ata, İESOB eski Başkanı Zekeriya Mutlu’dan değişim isteyen esnaf teşkilatına kulak vermesini istedi.

“ODALARDAKİ ÇIĞLIK DEĞİŞİMİN HABERCİSİ”

İESOB imkanlarını odalar yararına seferber edeceklerini vurgulayan Yalçın Ata, “Seçim sürecinde kendi kaderine terk edilen İESOB’u ayağa kaldırmak için oda başkanlarımız ve yönetim kurulu üyelerimizle bir araya geldik. Şu anda 65 oda başkanı ve yönetimi teşkilatın yeniden şahlanması için taşın altına elini değil gövdesini koymaya hazır. Esnafın öz bağrından çıkan her delege için görev almak, analarının ak sütü gibi helaldir. Saha çalışmamızda bir kez daha gördük ki 42 odamız, genel sekreterlerinin maaşlarını bile ödeyemeyecek durumda. Oda kiraları karşılanamıyor, EYT emeklilerinin hak edişlerini ödemek için odalarımız hizmet araçlarını satıyor. Odalarda bir çığlık bir feryat yükseliyor. Buna karşılık İESOB’un geniş imkanları ise atıl vaziyette bekliyor. Mesela bizim siteye yakın 5 dönümlük petrol istasyonu ruhsatı alınabilecek İESOB’a ait arsa, moloz dağlarının altında kimsesizlikten inliyor. Üzerinde 5 adet depo olsa, tanesi 90-100 bin liradan kiraya verilse, yarım milyonluk gelirle küçük odalara destek sağlanır. Oda yönetimlerimizle birlikte ortaya koyacağımız projelerle, esnafımızın ekmeğini büyütmeye kararlıyız” dedi.

“DUYDUK Kİ MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLMUŞ!”

Eski başkana karşı esnaf teşkilatında helallik tepkisinin oluştuğunu belirten İESOB Başkan Adayı Yalçın Ata, “İzmir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı, kentteki 200 bin esnafın temsil makamıdır. Esnaf, çalışanları ve ailelerinden oluşan yaklaşık 700 bin kişinin sorumluluğunu İESOB başkanının omuzlarında taşıması gerekir. İESOB Başkanı Sayın Zekeriya Mutlu bir duyduk ki 28. dönem milletvekilliği için aday adayı olmuş. Basında yer almasa kimsenin istifa ettiğinden haberi olmayacak. Dört yıllığına görev verdikleri bir başkanın kendilerine sormadan, kendilerine danışmadan, helallik almadan istifa etmesi teşkilatta adeta infial uyandırdı. Bu incinmeye karşın, esnafımız da bizde eski başkanın milletvekili olmasını canı gönülden istedik. Ama olmadı” diye konuştu.

“ESNAF BAŞSIZ BIRAKILDI!”

Türkiye’nin en saygın birliğinin seçim döneminde başsız bırakıldığına dikkati çeken Ata, “Milletvekili seçiminin yılı belli. Sayın Mutlu vekilliğe aday olacak ise İESOB başkanlığına bir yıl önce aday olmamalıydı. Veya istifa ettikten sonra seçim sürecinde, hatta sonraki genel kurula kadar olan 3 yıllık zaman diliminde teşkilatın çalışmasına yön vermeliydi. ‘Benden sonra tufan’ mantığıyla seçkin bir teşkilat akamete uğratılamaz. Binlerce esnafın tüyü bitmemiş yetimin hakkı var bu teşkilatın her tuğlasında. Esnafın taleplerinin siyasetçilere doğru anlatılması gereken seçim sürecinde, İESOB yönetimi ortada yoktu. İzmir esnafı kişisel ve oda bazında taleplerini dile getirmeye çalıştı. Esnafın gücünü temsil etmesi gereken çatı kuruluşu İESOB derin bir sessizliğe gömüldü” ifadelerini kullandı.