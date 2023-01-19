Ey AKP! Bu ülke sahipsiz değil

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 10:01

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 10:01

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı coştu bir kere.

Bu da nereden çıktı diyenleriniz olabilir.

Nereden mi?

Ege Bölgesi’nden…

Ege’nin farklı illerinde altın değerinde tarım arazileri, konut alanları, turizm tesis alanları ile sanayi-ticaret imarlı alanlar KDV muafiyeti ve taksitle açık arttırmaya çıkartılıyor da o yüzden feveranım...

Kamuya ait arazilerin satışı için 26 ve 27 Ocak 2023 tarihlerinde ayrı ayrı ihaleler düzenlenecek.

Hem de yüzde 40 peşinat koşulu ve KDV muafiyeti ile satılacak.

Üstelik taşınmazlar için ihalede ayrıca yatırımcılara 24 ay taksit imkanı da sunuluyor.

Tüm bunları yazarken ağlasam mı gülsem mi bilemedim.

Ülkemin düşürüldüğü şu durum içimi çok acıtıyor inanın buna.

Aydın’da 7 farklı taşınmaz, İzmir’de 16 taşınmaz ve Muğla’da 18 ayrı taşınmaz yani toplamda 41 taşınmaz yok olup gidecek.

Milli servet nasıl yok edilir işte buna en iyi örnek…

Doğa ve çevre deyince maalesef aktör yine, yeni, yeniden AKP olmakta…

Bu öfkeleri hiç bitmeyecek sanırım.

Ülkemizin değerlerinin heba edilmesine, özelleştirme adına doğanın katledilmesine seyirci kalmak ne acı verici bir şeymiş.

Bunu da AKP öğretti bizlere maalesef.

Çok mu zor bu vatan toprakları üzerinde rant ve iktidar alanı oluşturmak yerine, sağlıklı ve güvenli yaşam alanları kurmak.

Hatta kamu kaynaklarının eşit ve adaletli kullanılmasını sağlamak!

Lakin giderayak ne yaptım kar diyorsanız ona söyleyeceğimiz söz yok elbette.

Unutmayın ki “Ben yaptım oldu” anlayışı ile olmaz bu işler.

Bu ülke sahipsiz değil.

Ey AKP!

Yaşanabilir, daha güzel bir Türkiye için tabiata, çevreye ve hatta hayata bakışınızı biraz olsun düzeltmeyi niye düşünmüyorsunuz?

İktidarınız ile 20 yılın sonunda devletin işleyişini içinden çıkılmaz bir duruma dönüştürdünüz.

Hukuku zaten ara ki bulasın…

Uzun zamandır temel hak ve özgürlükler askıda.

Ekonomik kriz ise her gün biraz daha derinleşiyor.

Ne var ki bu saydığım hukuk, ekonomi, temel hak ve özgürlükler siz iktidardan gittikten sonra düzelir elbet.

Tek düzeltilemeyecek olan çevreye verdiğiniz tahribat.

Belki de birkaç yüzyılı alacak çevrenin, doğanın kendine gelmesi.

Yazık değil mi bu güzelim ülkeye?

Gerçekten çok yazık…