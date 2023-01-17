Hazine’den 24 ay vadeyle satılık vatan toprağı!

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 09:24

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 09:24

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ege’nin farklı illerinde toplu satış için düğmeye bastı. Aydın, Muğla ve İzmir’de altın değerinde tarım arazileri, konut alanları, turizm tesis alanları ile sanayi-ticaret imarlı alanlar KDV muafiyeti ve 24 ay taksitle açık arttırmaya çıkartılacak. Kamuya ait arazilerin satışı için Ankara’da 26 ve 27 Ocak günlerinde ayrı ayrı ihaleler düzenlenecek. Yüzde 40 peşinat koşulu ve KDV muafiyeti ile satılacak taşınmazlar için ihalede ayrıca yatırımcılara 24 ay taksit imkanı sunulacak.

DENİZE SIFIR TESİS

Bakanlık toplu satışlar kapsamında ihalelerin ilkini 26 Ocak tarihinde düzenleyecek. Aydın’da Didim, İncirliova, Kuşadası’nda toplam büyüklüğü 5 bin metrekare ile57 bin metrekare arasında değişen 7 farklı hazine taşınmazı 5 milyon 852 bin liradan başlayan ve 158 milyon liraya ulaşan fiyatlar ile satılacak. Günübirlik turizm tesis alanı ve konut alanı imarına sahip alanların satışından devletin kasasına yaklaşık olarak 250 milyon 674 bin lira girecek. Araziler arasında Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Didim Çiftçi Eğitim Merkezi (TAYEM) de var. Arazi Cennet Akvaryum Plajı’na ve Cennetköy Plajı’na komşu olmasıyla dikkat çekiyor.

İZMİR’DE 16 ARAZI

Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, İzmir’de Çeşme, Kemalpaşa, Menderes, Menemen, Torbalı ve Urla’da yer alan 16 ayrı kamu arazisinin satışı için ise 27 Ocak tarihinde açık arttırma ihalesi yapılacak. Büyüklüğü 319 metrekareden başlayan ve 51 bin metrekareye ulaşan kamu arazileri için en az 295 bin lira, en fazla ise 41 milyon 382 bin lira muhammen bedel belirleyen bakanlığın satışını yapacağı alanlar için belirlediği toplam bedel ise 106 milyon 612 bin lira olarak açıklandı. Satışı yapılan alanlar arasında konut alanı, okul arazisi, sanayi alanı yer alıyor.

SİT ALANI DA SATILIK

27 Ocak’ta Muğla’nın Marmaris, Fethiye, Bodrum ve Milas ilçelerindeki 18 ayrı taşınmaz için de ihaleye çıkılacak. Konut alanı, tarım arazisi, sanayi tesis alanı, turizm alanı, sosyal tesis alanı ve SİT alanlarının da yer aldığı listede en küçüğü 282 metrekare en büyüğü ise 46 bin 904 metrekare olan arsaların satışından en az 142 milyon 370 bin lira gelir elde edilmesi hedefleniyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ İstanbul Hizmet Binası, Emlak Konut internet sitesi ve Ankara’da yapılacak ihalelerde satış işlemi için yüzde 40 peşinat ücreti belirledi.