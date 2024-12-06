Ferdi Zeyrek: Turizmde ilk adımlarımızı atıyoruz

Yayınlanma: 06.12.2024 - 15:22

Güncelleme: 06.12.2024 - 15:22

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 18. TTI İzmir Uluslararası Turizm Fuar ve Kongresi’ ile ‘TTI Health 2. Sağlık Turizmi Fuarı’ açışına katıldı. Turizm sektöründen birçok katılımının bir araya geldiği fuarda Ferdi Zeyrek, İzmir Fuarı'na ilk defa böyle bir konseptle katıldıklarını belirterek, bu deneyimin heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Fuarın tasarımında bir mimar olarak da katkıda bulunduğunu vurgulayan Zeyrek, “Fuarın merkezi bir noktada yer almasının önemli. Fuarda attığımız bu ilk adımın ardından Manisa’nın katılımcılarla birlikte gerçek turizm değerine ulaşacağına ve bölgeye önemli katma değerler kazandıracağına inanıyorum” diye konuştu.