Fethiye’de gıda yardımı
Fethiye Belediyesi Ramazan ayı dolayısıyla gıda paketi dağıtımına başladı. Başkanı Alim Karaca, “11 ayın sultanı Ramazan ayı yaklaşırken, önceki yıllarda olduğu gibi, gıda yardımı hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.
Fethiye Belediyesi, Ramazan ayında dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla gıda paketi dağıtımına başladı.
Gıda paketleri, ihtiyaç sahibi yurttaşlara ulaştırılmak üzere belediye ekipleri tarafından özenle hazırlandı. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, “11 ayın sultanı Ramazan ayı yaklaşırken, önceki yıllarda olduğu gibi, gıda yardımı hazırlıklarımızı tamamladık. İhtiyaç sahibi yurttaşlarımız için gıda kolisi bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımızın desteklerini kabul ediyor, yardımları doğrudan sahiplerine ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.
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