Fethiye’den başpehlivanlar Cumhuriyet’in 100. yılı için er meydanına çıktı

Yayınlanma: 13.11.2023 - 16:00

Güncelleme: 13.11.2023 - 16:00

Muğla’nın Fethiye ilçesinin Karaçulha Mahallesi’ndeki Kovanlık mevkiinde Ramazan Çatal anısına bu yıl ilki gerçekleştirilen, Fethiye Belediyesi Yağlı Güreşlerine çeşitli illerden 64'ü başpehlivan 450 güreşçi katıldı. Güreşler sırasında etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle pehlivanlar zor anlar yaşadı. Yağışın hafiflemesiyle güreşler coşkuyla devam etti. İzleyenlerin bir an bile yerine oturamadığı müsabakalar yoğun tezahürat ve alkış aldı.

BAŞKAN KARACA: ATA SPORUMUZU YAŞATACAĞIZ!

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca yaptığı açıklamada; “Şanlı Cumhuriyetimizin 100. Yılında, 100. Yağlı Güreş organizasyonunu Fethiyemizde gerçekleştirdik. Türkiye’nin en iyi başpehlivanlarını, Fethiye’mizde ağırlamaktan onur duyduk. Büyük usta Ramazan Çatal’ın da aramızda olup, bizleri bu büyük organizasyonda yalnız bırakmamasından dolayı çok mutluyuz. Ata sporumuzu yaşatacağız. Finalde Başpehlivanlığı kazanan Mustafa Batu’yu; yarı finalde güreşerek kürsü yapan Ali Yanatma ve Osman Aynur’u; Büyük orta boyda 1. olan, Belediyemiz güreşçisi Alpaslan Güçlü’yü tebrik ediyor, katılımcı tüm pehlivanlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Bu büyük organizasyonda, bizi yalnız bırakmayan tüm yurttaşlarıma şükranlarımı sunuyor, büyük fedakârlıkla çalışan mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

Fethiye Belediyesi Yağlı Güreşleri’nde, yapılan açık arttırma sonucu güreş ağalığını 3 milyon TL’ye kazanan Kazım Çağan’a ağalık kemerini takdim eden Karaca; Güreş organizasyonumuza verdiği desteklerden dolayı “Güreş ağamız Kazım Çağan’a, esnaflarımıza ve iş insanlarımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Başpehlivanlık yarı final eşleşmelerine; Osman Aynur – İsmail Balaban, Ali Yanatma – Mustafa Batu kaldı. Güreşler sonucu Final İsmail Balaban, Mutafa Batu arasında gerçekleşti. Nefeslerin kesildiği güreşte İsmail Balaban güreşten çekilince başpehlivan Mustafa Batu oldu.



Tüm kategorilerde ilk üç şu şekilde;



Minik-1 1-Şerif Ali Efe Yörük 2-Danial Erfani 3-Ahmet Bal 3-Turgut Tuğra Arı

Minik-2 1-Yusuf Ziya Ataçocuğu 2-Selçu Arslan 3-Bayram Ala 3-Nevzat Deniz

Teşfik-1 1-Kemal Enes Önder 2-Kadir Buğra Didik 3-Hüseyin Teoman Güngör 3-Egehan Katrancı

Teşfik-2 1-Arda İplikçi 2-Ercan Bakan 3-Salih Bülent Ersoy 3- Yusuf Ali Karakurum

Tozkoparan 1-Sualp Yılmaz 2- Mahmud Münir Gökçe 3-İsmail Atçı 3-Ahmet Emir Kızıltaş

Ayak 1-Mustafa Yıdız 2-Mehmet Arda Tanır 3-Ömer Faran Acar 3-Muhammet Mustafa Kalyon

Deste Küçük 1-Barış Kemal Yiğit 2-Ramazan Torun 3-Abdussamet Bozkurt 3-Salih Dursun

Deste Büyük 1-Ozan Kıl 2-Sadık Özen 3- Görkem Yasin Şefik 3-Mustafa Emre Kocabaş

Küçük o. Küçük 1-Alper Önal 2-Ahmet Koyuncu 3-Mehmet Karabaş 3-Süleyman Koruk

Küçük o. Büyük 1-İsmail Demir 2-Tolga Topçu 3-Oğuzhan Öztürk 3-İbrahim Halil Çelik

Büyük Orta 1-Alparslan Güçlü 2-Bekir Can Özturgut 3-Hasan Can Güzeller 3-Alparslan Bayraklı

Başaltı 1-Serhat Elvan 2-Erdal Duman 3-İsmail Çırak 3-Davut Cansev

Baş 1-Mustafa Batu 2-İsmail Balaban 3-Ali Yanatma 3-Osman Aynur