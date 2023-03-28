Fethiye'nin 20 yıllık arıtma ihtiyacını karşılayacak tesis tamamlandı!

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 15:57

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 15:57

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında Fethiye Atık su Arıtma Tesisi 2. Etap kapasite artışının temeli atılmıştı. Arıtma tesisi 188 milyon liralık yatırımla tamamlandı ve hizmete alındı. Halihazırda işletilmekte olan 25.000 m3/gün kapasiteli tesisin kapasitesini 2 katına çıkartılırken, ileri biyolojik atık su arıtma tesisi 250 bin nüfusa hizmet verebilecek hale geldi. Fethiye’nin 20 yıllık arıtma ihtiyacını karşılayacak olan tesis ayrıca ortaya çıkabilecek kötü kokulara karşı koku giderim sistemi eklendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 184 Milyon TL yatırımla tamamlanan Hisarönü-Ovacık kanalizasyon hattı da Fethiye Atık su Arıtma Tesisine bağlanacak. Atık Su Arıtma Tesisinde arıtılan su yeşil alanların sulamasında kullanılacak.