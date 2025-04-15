Foça’nın efsane başkanı Dirim anıldı

Yayınlanma: 15.04.2025 - 15:53

Güncelleme: 15.04.2025 - 15:53

İzmir’in Foça İlçesinin 1989 -1999 yılları arasında iki dönem belediye başkanlığını yapan ve efsane başkan olarak anılan Ahmet Nihat Dirim ölümünün 3.cü yılında doğum günü olan 14 Nisan günü yaşamı ve yaptıklarının anlatıldığı belgesel ile anıldı. Dirim’in ilçeye kazandırdığı, Kuzey Ege’nin tek beş yıldızlı turizm tesisi MW Phokaia Beach Resort salonlarındaki gösterime, TBMM eski Başkanvekillerinden Kemal Anadol, eski bakanlardan Murat Karayalçın, geçmiş dönem milletvekillerinden Bülent Baratalı ve Mustafa Moroğlu, eski belediye başkanlarından Bülent Tanık, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Yunanistan’da Foça’dan gidenlerin kurduğu Eski Foça (Palea Phokaia) eski Belediye Başkan yardımcısı Zaharo Franchesko, ilçenin bazı eski belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, Nihat Dirim’in ailesi, Foçalılar ve Yunanistan’dan gelen Palea Phokaia’lılar katıldı. Hakan Barçın’ın yönetmenliğini üstlendiği, ilçede görev yapan basın mensupları, belediye ve ailesinin arşivinden derlediği, Türk Siyasetinin önemli isimleri, Foçalı arkadaşları, Yunanlı dostları, işadamları ve vatandaş röportajlarıyla oluşturduğu belgeselin gösteriminden önce yapılan konuşmalarda Nihat Dirim’in adalet, halkla birlikte yönetim, çevre bilinci ve barışa verdiği önemin vurgulandığı konuşmalar yapıldı.

FIÇI: YAPTIKLARINI UNUTMAYACAĞIZ

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, göreve gelmesinden önce vefatını kendisi için büyük bir kayıp olarak niteledi ve onun yarım kalan hedeflerini gerçekleştirmek için çalıştığını söyledi. Saniye Bora Fıçı; “Allah rahmet eylesin. Yaptığı hiçbir hizmeti unutmayacağız. Söz veriyorum. Kaldığı yeren devam edeceğim. Söz veriyorum eski Foça’lar, kardeş şehir, Nihat abinin dönemindeki kadar aktif ve canlı kardeş olacaklar”dedi.

TÜRKİYE DEMOKRATLARININ EFSANESİDİR

Murat Karayalçın, Nihat Dirim’e gösterilen vefayı büyük bir hayranlıkla ve takdirle izlediğini, bu vefayı başta Ankara olmak üzere başka kentlerde göremediğini söyledi. Zamanında Dikili ve Foça’nın demokrasi koridoru olarak görüldüğünü ve Türkiye’deki demokrat birçok siyasetçi ve devlet adamının Foça’da Nihat Dirim’i, Dikili’de Osman Özgüven’i ziyareti bir ihtiyaç ve görev olarak gördüğüne dikkat çekti. Murat Karayalçın; “1980 darbesinin o karanlık döneminde, Türkiye’nin demokratları için, Türkiye coğrafyasının neresinde yaşıyor olurlarsa olsunlar, buralara gelmek, Kuzey İzmir Demokrasi koridorunda bulunmak çok büyük önem taşıyordu. Öne çıkan iki isim vardı. Nihat Dirim ve Osman Özgüven. Bölgeye gelmek, onlarla birlikte olmak çok büyük önem taşıyordu. Bu nedenle Nihat Dirim sadece sizin değil Türkiye’nin tüm demokratlarının efsanesiydi” diye konuştu.

Konuşmaların ardından bir saati aşkın süren belgeselin izlenmesine geçildi. Bazen esprili ve bazen hüzünlü birçok bölüm soluksuz izlendi. Anılar tazelendi. Belgeselin izlenmesinin sonunda katılımcılar Nihat Dirim ve filmin yapımcılarını dakikalarca ayakta alkışladılar.