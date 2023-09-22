Folkart Academy perdesini açıyor

Yayınlanma: 22.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.09.2023 - 03:00

Folkart’ın sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçen ve binlerce öğrenciye dokunan Folkart Academy, pandemide ara verdiği eğitim sürecini başlatıyor. Başvurular, bugün başlıyor.

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, “Folkart’ın artık inşaat sektörünün öncüsü bir yapı şirketi konumunda olduğunu ama bununla yetinmediğini söyleyen Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, şöyle konuştu: “Biz İzmir’in kültür sanat sosyal hayatına omuz veren, şehri yücelten her organizasyonu destekleyen İzmir âşığı bir kurumuz. Estetik yapılarımız şehirde simgeleşiyor. Ama bununla kalmıyoruz, yüz binlerce insanı, sergilerimizle, görsel sanatlarla buluşturduğumuz Folkart Gallery örnek gösterebileceğimiz bir değerdir. Başta tiyatro olmak üzere sanatın farklı alanlarında gençlerimize ücretsiz hizmet verdiğimiz, şimdi yeniden açacağımız Folkart Academy de aynı şekilde örnek bir adımdır.” Sancak, Folkart ailesi olarak İzmir’de kazandıklarımızın bir bölümünü İzmir’e geri vermeyi, lütuf değil ciddi bir sosyal görev olarak görüyoruz” diye konuştu.