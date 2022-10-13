Çerkes Karadağ’ın ‘İzmir’in 100’ü fotoğraf sergisi Folkart’ta açıldı

‘HEM KEŞİF HEM DE SANATSAL İZLENİM GEZİSİ OLDU’

Sergideki fotoğraflarının hepsinin güncel olduğunu belirten Karadağ, “Fotoğraflar oldukça yeni. Mayıs başından ağustos sonuna kadar aralıksız tüm şehri dolaştım. İzmir’in kültürel kimliğine dair ipuçları elde ettim. İzmir’i çok tanımayan bir sanatçıyım. Böylelikle hem bir keşif gezisi hem de sanatsal izlenim gezisi oldu. Arşive başvurulmuş bir sergi değil, tamamen güncel ve zamana dayalı bir çalışma. Gündoğdu Meydanı’ndaki anıt, Meryem Ana heykeli beni çok etkiledi. Kemeraltı ve Basmane’den çektiğim fotoğrafların hepsi benim için etkili oldu. Sergiye herkesi bekliyorum” ifadelerini kullandı.