Didim'i lavanta kokusu sardı

cumhuriyet.com.tr
14 Temmuz 2022 Perşembe, 10:54
<p>Didim Belediyesi tarafından bu yıl 2'nci kez düzenlenen Lavanta Festivali, Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı'nda görkemli bir tören ile kapılarını açtı.</p>

Didim Belediyesi tarafından bu yıl 2'nci kez düzenlenen Lavanta Festivali, Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı'nda görkemli bir tören ile kapılarını açtı.

<p>Didim Belediyesi Seramik Atölyesi ve Heykel Atölyesi'nde hazırlanan ürünlerin sergilendiği, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yetiştirilen binbir renkli bitkiler ve lavantaların mis kokusu ile süslenen Lavanta Festivali alanına binlerce vatandaş akın etti.</p>

Didim Belediyesi Seramik Atölyesi ve Heykel Atölyesi'nde hazırlanan ürünlerin sergilendiği, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yetiştirilen binbir renkli bitkiler ve lavantaların mis kokusu ile süslenen Lavanta Festivali alanına binlerce vatandaş akın etti.

<p>Festivalde Didim Belediyesi'nin 'Didyma' isimli lisanslı markasının ürünlerinde katılımcılar ile buluştuğu festivalin açılış törenine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili ve PM Üyesi Gamze Taşçıer, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları E. Öznur Gündoğdu, Yusuf Deveci ve Zeynel Şener, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak ile İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülru Pere katıldı.</p>

Festivalde Didim Belediyesi'nin 'Didyma' isimli lisanslı markasının ürünlerinde katılımcılar ile buluştuğu festivalin açılış törenine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili ve PM Üyesi Gamze Taşçıer, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları E. Öznur Gündoğdu, Yusuf Deveci ve Zeynel Şener, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak ile İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülru Pere katıldı.

<p>Renkli görüntülere sahne olan festivalin ilk gününde vatandaşlar doyasıya eğlendi. Didimli yerel sanatçılardan oluşan Trio grubunun verdiği konser katılımcılardan yoğun ilgi gördü.</p>

Renkli görüntülere sahne olan festivalin ilk gününde vatandaşlar doyasıya eğlendi. Didimli yerel sanatçılardan oluşan Trio grubunun verdiği konser katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

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<p>Festivalin açılış konuşmasını yapan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, etkinlikte emeği geçen Didim Belediyesi çalışanlarına ve katılan vatandaşlara teşekkür etti. </p>

Festivalin açılış konuşmasını yapan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, etkinlikte emeği geçen Didim Belediyesi çalışanlarına ve katılan vatandaşlara teşekkür etti. 

<p>Atabay şunları söyleri: <br /><br />Didim ve Didim Belediyesi'nin adını turizmde en üst noktalara yazmak için göreve geldik. Canla başla çalışıyoruz. Başarılı olduğumuz yerler vardır, eksik kaldığımız noktalar vardır ama şunu bilmenizi istiyorum; burada bizle beraber yaşayan herkes çok iyi biliyor ki iyi niyetle çalışıyor, yaptığımız işi iyi yapmak istiyor, kimsenin gönlünü kırmadan her işi yoluna koymak istiyoruz. Tek bir gayemiz var, muasır medeniyetler seviyesine bu ülkeyi çıkartmak için Atatürkümüze söz verdik, ben de Didim halkına söz verdim; Didim'i birinci derecede bir turizm kenti yapana kadar kanımızın son damlasına kadar bütün takım arkadaşlarımız ve siyasi yol arkadaşlarımızla çalışacağız. </p>

Atabay şunları söyleri: 

Didim ve Didim Belediyesi'nin adını turizmde en üst noktalara yazmak için göreve geldik. Canla başla çalışıyoruz. Başarılı olduğumuz yerler vardır, eksik kaldığımız noktalar vardır ama şunu bilmenizi istiyorum; burada bizle beraber yaşayan herkes çok iyi biliyor ki iyi niyetle çalışıyor, yaptığımız işi iyi yapmak istiyor, kimsenin gönlünü kırmadan her işi yoluna koymak istiyoruz. Tek bir gayemiz var, muasır medeniyetler seviyesine bu ülkeyi çıkartmak için Atatürkümüze söz verdik, ben de Didim halkına söz verdim; Didim'i birinci derecede bir turizm kenti yapana kadar kanımızın son damlasına kadar bütün takım arkadaşlarımız ve siyasi yol arkadaşlarımızla çalışacağız. 

<p>Zaten geldiğimiz noktayı hepiniz hissedeceksiniz, önce bütün Türkiye hissedecek sonra Avrupa'nın sayılı turizm kentlerinden biri olduğumuzu göğsümüzü gere gere söyleyeceğiz. Bütün amacımız, bütün mücadelemiz, bütün hırsımız budur. Bizleri yalnız bırakmayan siz değerli vatandaşlarımıza, tüm yoldaşlarımıza, hangi siyasi partiyi desteklerse desteklesin Didim için taşın üstüne taş koyan herkese teşekkür ediyorum. İyi niyetle de çalışmaya devam edeceğiz ama tabii ki Atatürkümüzün çizdiği yoldan yürümeye devam edeceğiz. Katılımından dolayı hepinize ve tüm çalışma arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.</p>

Zaten geldiğimiz noktayı hepiniz hissedeceksiniz, önce bütün Türkiye hissedecek sonra Avrupa'nın sayılı turizm kentlerinden biri olduğumuzu göğsümüzü gere gere söyleyeceğiz. Bütün amacımız, bütün mücadelemiz, bütün hırsımız budur. Bizleri yalnız bırakmayan siz değerli vatandaşlarımıza, tüm yoldaşlarımıza, hangi siyasi partiyi desteklerse desteklesin Didim için taşın üstüne taş koyan herkese teşekkür ediyorum. İyi niyetle de çalışmaya devam edeceğiz ama tabii ki Atatürkümüzün çizdiği yoldan yürümeye devam edeceğiz. Katılımından dolayı hepinize ve tüm çalışma arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

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