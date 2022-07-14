Didim'i lavanta kokusu sardı

Atabay şunları söyleri:



Didim ve Didim Belediyesi'nin adını turizmde en üst noktalara yazmak için göreve geldik. Canla başla çalışıyoruz. Başarılı olduğumuz yerler vardır, eksik kaldığımız noktalar vardır ama şunu bilmenizi istiyorum; burada bizle beraber yaşayan herkes çok iyi biliyor ki iyi niyetle çalışıyor, yaptığımız işi iyi yapmak istiyor, kimsenin gönlünü kırmadan her işi yoluna koymak istiyoruz. Tek bir gayemiz var, muasır medeniyetler seviyesine bu ülkeyi çıkartmak için Atatürkümüze söz verdik, ben de Didim halkına söz verdim; Didim'i birinci derecede bir turizm kenti yapana kadar kanımızın son damlasına kadar bütün takım arkadaşlarımız ve siyasi yol arkadaşlarımızla çalışacağız.