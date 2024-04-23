İzmir'de 23 Nisan coşkusu

Resmi kutlamaların adresi Cumhuriyet Meydanı oldu. Törene İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni ile eşi Asuman Yeni, İzmir milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, rektörler ve çok sayıda yurttaş katıldı.