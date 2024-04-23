İzmir'de 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda büyük coşkuyla kutlandı.

İZMİR / Cumhuriyet
23 Nisan 2024 Salı, 12:26
İzmir'de 23 Nisan coşkusu

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İzmir’de coşkuyla kutlandı. 

İzmir'de 23 Nisan coşkusu

Resmi kutlamaların adresi Cumhuriyet Meydanı oldu. Törene İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni ile eşi Asuman Yeni, İzmir milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, rektörler ve çok sayıda yurttaş katıldı.

İzmir'de 23 Nisan coşkusu

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, renkli görüntülere sahne oldu. 

İzmir'de 23 Nisan coşkusu

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende ilk ve orta öğretim öğrencilerinin renkli gösterileri büyük ilgi gördü. Miniklerin günün anlam ve önemine ilişkin şiirleri, dans gösterileri ve halk dansları izleyenleri büyüledi. 

İzmir'de 23 Nisan coşkusu

İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği kutlamalar gün boyunca farklı etkinliklerle devam edecek.

İzmir'de 23 Nisan coşkusu
İzmir'de 23 Nisan coşkusu
23 Nisan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İzmir

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