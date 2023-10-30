Gazeteci Sinan Dündar için cenaze töreni düzenlendi
Kalp krizi sonucu 47 yaşında hayatını kaybeden Ege Saati Genel Yayın Yönetmeni Sinan Dündar için Buca Cemevi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Dündar'ın naaşı memleketi Sivas'a gönderildi.
İzmir’in Konak ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Selektifiz İletişim Danışmanlık Başkanı ve Ege Saati Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sinan Dündar, için bugün Buca Cemevi’nde cenaze töreni düzenlendi.
47 yaşında hayatını kaybeden Dündar’ın cenaze törenine; Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, CHP İzmir Milletvekili adaylarından Emine Helil İnay Kınay, Altan İnanç ile ailesi, sevenleri ve mesai arkadaşları katıldı.
Törenin ardında Dündar’ın naaşı defnedilmek için memleketi Sivas’a gönderildi.
SİNAN DÜNDAR KİMDİR?
1976 yılında Sivas’ın İmranlı ilçesinde dünyaya gelen Sinan Dündar, Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde eğitim hayatını tamamladıktan sonra Radikal Gazetesi’nde çalıştı. Radikal İki ekinin kurucularından olan Dündar, ardından Selektifiz İletişim Danışmanlık Anonim Şirketi’ni kurdu. İzmir’e gelerek TELE1 İzmir ofisinde Ege Saati programının ve Ege Saati Gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliği görevlerini sürdüren Dündar, evliydi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dolar 24 TL'ye düştü
- Fulya Öztürk'ün 29 Ekim kombini dikkat çekti
- AKP'li vekilden tepki çeken paylaşım
- Memur ve emekli maaşına zamda yeni oran ve rakam
- Rabianın kırılan parmakları
- AKP'li ismin öz oğluna istismar davasında skandal karar
- Yine Cumhuriyet hedef alındı
- Apple mağazasına 'bayrak' tepkisi: 'Burası Türkiye'
- Okullara 100'üncü yıl tatili!
- AKP'li vekilden eleştirilere 'yanıt'