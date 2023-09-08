Gökyüzünden gökkuşağını silemezsiniz

Yayınlanma: 08.09.2023 - 12:21

Güncelleme: 08.09.2023 - 12:21

Voleybol Milli Takımı’mızın en son maçlarla beraber Avrupa Şampiyonu olması bizleri büyük bir sevince boğdu.

Özellikle de Cumhuriyetimizin 100. yılı için büyük bir hediye oldu.

Ülke olarak, voleybol takımımızın final heyecanını, sonrasında da gelen kupa sevincimizi doyasıya yaşamak var iken Ebrar Karakurt ile ilgili tartışmalar kamuoyunda yer aldı.

Ebrar Karakurt’un bireysel cinsel yönelimi her nedense bazılarına dert oldu.

Karakurt’u gündeme taşıyan olaylar şöyle gerçekleşti: Maçlarda kendisine yönelik olumsuz tezahüratların ardından Ebrar, 27 Ağustos’ta “Savaşa savaşa kazanıyoruz #hepemek” şeklinde bir tweet attı.

Buna karşı “Abdulhamid Denge”, muhtemelen mahlas olan ismiyle yazan bir hesap ile “Müslüman Türk Milleti olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz...” şeklinde bir yorum yazdı.

Ebrar da bu kişiye karşılığında, “Boş yapma Abdülhamid” cevabını yazdı.

Bu tweet’in Sultan Abdülhamid’e yazıldığını zannedenler ve Ebrar’a cinsel yönelimi ile ilgili saldırmaya bahane arayanlar da elbette bu fırsatla Ebrar’a yıkıcı, sert ithamlarını yöneltti.

Tüm bunların gelen başarıyı gölgelemesinin yanı sıra genç bir sporcuya bu denli fütursuzca saldırılması inanın çok üzücü.

Günümüz dünyasında ayrımcılık ve ötekileştirmeye çanak tutan ve eşitsizliğe vurgu yapan bir anlayış ne yazık ki her geçen gün artmakta.

Yıllardır etnik kimlik - dinsel kimlik üzerinden siyaset yapmayı alışkanlık haline getirenler, konu cinsel kimlik olunca en zehirli dili kullanıyor ve en sert tavrı gösterebiliyor maalesef .

Geçmiş yıllarda televizyon ekranlarında, ünlü bir sunucunun Londra ve Paris şehirlerini örnek göstererek, “Bizim gay belediye başkanımız olacak mı?” sorusu karşısında “Tabii bizim kendimize göre bir yaşam tarzımız, örfümüz, geleneklerimiz var. Oralar çok daha farklı bir noktada… İnşallah bizim Türkiye’de gay Belediye Başkanı olmayacak ve olmamalı” yanıtını verenlere şahit oldu bu ülke.

Bu hor gören bakış, sadece siyasetle sınırlı kalmıyor elbette.

Yediden yetmişe birçok kesim, toplumda beyinlerde kalıplaşmış kadın-erkek olgusu arasında kalmış, cinsel kimliğini bulmak üzere birçok sorunla uğraşan, bakıldığında bizlerden hiçbir farkı olmayan bu insanları, sırf dış görünüşleri sebebiyle ötekileştirmekten geriye kalmıyor.

Küresel Cinsiyet Eşitsizliği 2021 yılı raporuna göre cinsiyet eşitsizliğinde 156 ülke arasında 133. Sırada olan bir ülkeden bahsediyorum sizlere...

Raporlarda tescilli bu durum cinsel kimlik ve yönelimi nedeniyle ayrımcılık yaşayan insanların bu topraklarda azımsanmayacak sayıda fazla olduğu gerçeğiyle yüzleştiriyor bizleri.

Ebrar Karakurt olayı da bunlardan bir tanesi…

Önemli olan Ebrar’ın özel hayatı, cinsel kimliği ve yönelimi mi yoksa arkadaşlarıyla beraber koca bir ulusa yaşattığı mutluluk mu?

Karar sizin!

Fakat kimse şunu unutmasın!

Gökkuşağı rengarenktir.

Ve o renkler her çeşidiyle yaşamı, insanı temsil eder.

Ne kadar kötülük yaparsanız yapın ne kadar kötü düşünürseniz düşünün belki doğaya hükmedebilirsiniz lakin gökyüzünden gökkuşağını silemezsiniz…

Bu nedenle ülke olarak bizlere bu güzellikleri yaşatan Ebrar başta olmak üzere filenin sultanlarına şükranlarımı sunuyorum.

Daha nice güzel zaferlere…