Göz Göz üç puanı İstanbul'da bıraksa da İzmir'e mağrur döndü

Yayınlanma: 27.01.2025 - 08:50

Güncelleme: 27.01.2025 - 08:50

Ligin ilk yarısında İzmir'de 2-0 geriye düştüğü olaylı maçta geriden gelerek eşitliği sağlayan Göztepe, bu kez dün akşam Kadıköy'de lig ikincisi FB karşısına çıktı; başabaş hatta yer yer üstün oynadığı maçta konsantrasyon eksikliğiyle 10 dakikada 3 gol yiyerek yenilse de oyun kalitesi ve maçı çevirme azmiyle "Avrupa hedefim sürecek" mesajı verdi.

FB kalesini eski Göztepeli İrfan Can korudu. Antalyaspor karşısında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Romulo yeniden formasına kavuşurken, Stoilov Matsuki-Romulo değişikliği dışında geçen haftaki 11'i sahaya sürdü. Göztepe'nin ara transferde imza attırdığı Brezilyalı genç forvet Emersonn yedekler arasında yer aldı ve 77'de Juan'ın yerine oyuna girdi.

Takımını deplasmanda da yalnız bırakmayan Göztepeli konuk taraftarlar stada sıkı bir arama ve kontrolden sonra girebildi. Göztepe, ısınmaya üzerinde "Başımız sagolsun Bolu" yazan siyah tişörtle çıktı.

İLK YARIDA GÖZ DOLDURAN VE ÖNE GEÇEN KONUK EKİP OLDU

Göz Göz deplasmanda ve güçlü rakibi karşısında çok iyi bir ilk yarı çıkardı. FB kalesinde dört ciddi gol girişiminde bulundu ve bunlardan birisini gole çevirebildi. Tijaniç'in karşı karşıya pozisyonda soluyla gollük vuruşu kayan sağ ayağına çarpınca sarı kırmızılılar mutlak bir golden oldu. Keza Djalma'nın ceza alanı içinden şutu defanstan döndü. Göztepe aradığı golü 25'te buldu; kafalardan seken ve kalabalık FB defansının uzaklaştırmadığı topa son kafayı vuran Romulo Juan'a indirdi ve o da önüne aldığı topu zor pozisyonda uzak köşeye gönderdi; 1-0.

FB'nin ilk yarıdaki tek ciddi atağı uzatmada geldi, Djeko'nun vuruşu dışarı çıktı.

İKİNCİ YARIDA ŞOK 10 DAKİKA!

İkinci yarının hemen başında henüz konsantre olmayan Göztepe defansının ikramını El Nesiri affetmedi ve eşitliği sağladı. Birkaç dakika sonra ise konuk ekibin defansının hatasını affetmeyen isim yine El Nesiri oldu ve çok iyi yükselerek vurduğu kafayla topu doksana takıp takımını 2-1 öne geçirdi. El Nesiri'yi Romulo marke etti bu pozisyonda, oysa onu Heliton marke etmeliydi. FB İkinci yarının 10. dakikasında üçüncü golü de bu kez Lis'in hatası ile buldu ve farkı ikiye çıkardı. Oğuz sağdan yakın köşeye orta-şut karışımı sert vurdu, orta bekleyen Lis falso da alan topu ağlarda gördü!

Yediği üç gole karşın oyun disiplinden kopmayan Göz Göz 55'ten sonra oyunda denge kurmaya yöneldi. Ancak 72'de Djeko'nun kafasını köşeden dışarı çıkarmasa Lis, fark açılabilirdi.

GÖZTEPE MAÇİ ÇEVİRMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPTI

Stoilov, ilk müdahaleyi 77'de yorulan Juan'ın yerine Emersonn'u alarak yaptı. İki dakika sonra ise Dennis ve Tijaniç’i çıkarıp Ahmet ve Matsuki'yi aldı. Taze kanlarla oyunda yeniden üstünlüğü kuran konuk ekip 82'de farkı bire indirdi: sahneye yine Romulo çıktı; onun kale içine gömdüğü topa kafayı vuran Miroshi skoru 3-2'ye getirdi. Giderek baskıyı artıran ve oyunu rakip kaleye yıkan Göztepe, 84'te beraberlik golünden olurken takımını destekleyen taraftarları derin bir "ah" çekti; Heliton'un topu göğsünde yumuşatarak yaptığı nefis röveşatayı İrfan Can parmaklarının ucuyla dışarı çıkardı.

Stoliov, beraberlik için son müdahalesini 85'te yaptı; iki beki değiştirdi; Nielsen ve Djalma çıktı, İsmail ve Nazım girdi. Kalan dakikalarda ve 4 dakikalık uzatmada Göz Göz'ün baskısı sonuç vermedi ve böylece FB lideri takibini sağlayacak sonucu alarak çok sevindi!

GÖZ GÖZ YENİLSE DE ALKIŞI HAK ETTİ

3-1 geriye düşmesine karşın maçı çevirmek için elinden geleni yapan, nitekim bir de gol bulan ve son bölümlerde FB'yi üçüncü bölgede sıkıştıran; oyununu sahaya yansıtan Göztepe yenilse de alkışı hak etti. Beş oyuncusu ciddi sakatlık yaşayan İzmir'in sarı kırmızılıların mücadelesi de, oyunu da takdire şayan.

Göztepe dün akşamki sonuçla 34 puanda kalınca dördüncülüğü haftayı deplasman galibiyeti ile geçen ve 36 puana yükselen Eyüpspor'a bırakarak bir basamak aşağı indi. Hemen altında ise 32 puanlı BJK yer alıyor. Göztepe, 21. haftada ise evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.