Göz Göz’ün hedefi “Avrupa”

Yayınlanma: 08.08.2024 - 16:37

Güncelleme: 08.08.2024 - 16:37

Geçen sezon Trendyol 1. Lig’de ikinci olarak doğrudan Süper Lig’e çıkan Göztepe’de hedef “Avrupa”. 14 sezon aradan sonra çıktığı Süper Lig’deki beşinci sezonunda küme düşen ve iki sezon sonra yeniden çıkan Göz Göz bu defa işi sağlam tutuyor. 10 Ağustos’ta Antalyaspor deplasmanında ilk lig maçına çıkacak olan İzmir’in Süper Lig’deki tek temsilcisi Göztepe’de Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde başlayan hazırlık çalışmaları Slovenya’da devam etmiş ve 24 Temmuz’da yeniden Urla’da sürdürülen çalışmalar sırasında beş de hazırlık maçı oynanmıştı. Slovenya’da yabancı alt lig ekipleriyle oynanan karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi alan sarı kırmızılıların beşinci ve son hazırlık maçını Göztepe Gürsel Aksel’de izledim. Kayserispor’u Romulo’nun iki golüyle 2-0 ile geçen izlediğim Göz Göz’ü değerlendirmeden önce kadroya bir bakalım…

TRANSFERDE GİDENLER, GELENLER VE BEKLENTİLER

Göztepe’de bu yazıyı kaleme aldığım 8 Ağustos Perşembe gününe kadar tam 14 futbolcuyla yollar ayrıldı. Lis, Ümit, Bilal, Celil ve Ensar kiralık geldiği takımlarına dönerken Mamah, Tarkan, Yunus Emre, Erkam, Atınç, Fıratcan, Turgay, Diouf ve son olarak Göteborg’a giden Ramın Pascal ile yollar ayrıldı.

Takıma yeni katılan oyuncular ise kiralıktan dönen Tijaniç ve Uğur Kaan’ın yanında kiralık olarak gelen Kuryu (FC Tokyo), Koray (H. Verona), Solet (S. Sofia) ile yeni transferler Djalma (Limasol), Nazım (Karagümrük), Ekrem Kılıçaraslan ve Novatus Miroshi.

Tabii transfer süreci bitmiş değil ve “Avrupa” hedefi koyarak bunu yüksek sesle kamuoyuna açıklayan Teknik Direktör Stanimir Stoilov’un da beklentileri var. Öncelikle kaleci Arda’ya çok güvendiğini belirtse de ligde üç kaleciye gereksinim duyacağını ve bu bağlamda taraftarın da çok istediği Lis’in gelmesini istediği açık. Stoilov ayrıca iki de forvet istiyor. Gerekçesi oyunda ilerleyen sürede hamle gereksinimi ve bu nedenle dört forvetin takımda hazır olması. Takımın en kalabalık oyuncu grubu orta alanda. Burada sorun gözükmüyor ancak kanımca sakatlık, ceza, formsuzluk gibi durumlarda devreye girecek bir de güçlü bir stopere gereksinimi var Göztepe’nin. Üç sağbekten birinin transfer döneminde kiralığa gönderilmesi sürpriz olmayacak.

Göztepe’nin stratejisi aç, gelişmeye açık, kulüp ve taraftar karakterine uyumlu; arzulu, hırslı, gelişme kaydederken takımın hedefine de katkıda bulunabilecek futbolcularla takımı takviye etmek. Stoilov’un özdeyiş gibi sözü de bu stratejiyi tamamlıyor; “Futbol parayla oynanmıyor.”

SON HAZIRLIK MAÇINDAKİ GÖZ GÖZ

Kayserispor maçında sahada devam edecek gözüktüğü 3-5-2 dizilişi ile yer alan Göztepe maç şu 11’le başladı: Ekrem-Taha, Koray, Heliton-Nazım, Dennis, Solet, Yalçın, Djalma-Kubilay, Romulo.

Teknik heyet daha önceki hazırlık maçlarında olmayan Ekrem’i görmek mi istedi, yoksa Antalyaspor maçında onu tercih edeceği için mi oynatmak istedi, anlayamadım doğrusu. Kanımca Arda ile başlamak gerekiyor.

Tabii Kayserispor maçında kenardaki, sonradan oyuna giren isimlerden stoper Miroshi, sol bek İsmail; orta alanda Doğan, Ahmet, Kuryu ve cumartesi akşam kadroda olmayan sağ bek Ogün zorlayacak. Ogün ve Ahmet formayı almaya en yakın isimler kanımca. Djalma, Göztepe’nin ilk golü bulduğu ataktaki bindirmesi ve mücadele gücü, enerjisi ile iyi not aldı benden. Koray ilk yarıda, Heliton ikinci yarıda üçlü defansın ortasında oynadı. Taha ve Dennis bu takımın banko oyuncusu olacaklarını gösterdiler. Sahaya kaptan olarak çıkan ve 60 dakika sahada kalan Yalçın geçen sezonun ikinci yarısındaki görünümünden uzaktı. Kısa zamanda toparlanması Göztepe’nin performansı için önemli. Kadrodaki 21 oyuncudan transfer dönemi bitmeden kiralık olarak gönderilecek isimler olacak. Yeni gelen isimler de. Japon liginden gelen Kuryu’nun alt kategorilerde 28, FC Tokyo’da da 71 maçı var. Tribün onu sevecek. Çalışkan ve topu da iyi kullanıyor. 11’i zorlayacak, ilk etapta hamle oyuncusu olacak bir isim. Solet, tutuk olsa da giderek göbekte iş yapabilir gözüktü. Kubilay ve Romulo bütün hazırlık maçlarında üretkendi; forvet hattında takviyelerle birlikte rotasyon oyuncusu da olabilirler ancak yine de yararlı olacaklarını düşünüyorum. Geçen Cumartesi akşamı da bunu gösterdiler. Fakat Göztepe o akşam çok az gollük pozisyon üretti, kaleye şu atmadı doğru düzgün, kafa toplarında yoktu. Rakibini ısıramadı, tempo yapamadı. Umarım bunu teknik heyet de görmüştür. Haliyle, Göztepe’nin sezon içindeki gerçek performansını Antalyaspor’la oynayacağı ligin ilk maçında ve sonrasında ilave olarak gelecek birkaç isimle birlikte göreceğiz diyebilirim. Şunu da net bir şekilde not edeyim; Stoilov’ın “çılgın hedefini” tutturmak, yani hiç olmazsa beşinci olarak Avrupa’ya gitmek için Göz Göz’ün birkaç transfer yapması şart. Aksi takdirde bu takımın düşme tehlikesi yaşayacağını sanmıyorum ama yukarıları zorlaması da hayal olur.

MANCE VE STOİLOV NE DEDİ?

31 Temmuz’da Göztepe Sportif Direktörü İvan Mance ve Teknik Direktör Stanımir Stoşlov Göztepe Gürsel Aksel’de basnla buluştuğunda Mance, “Bizim en iyi oyuncumuz taraftardır” diyerek transferlerdeki gecikme nedeniyle gerilimde olan tribünün gücüne ve desteğine işaret etti ve 3-4 yeni oyuncu alacaklarını ifade etti. Mance, Stoilov’un “çılgın hedefine” de şu sözlerle destek verdi:

“Stoilov hocamızın milli takım ve Şampiyonlar Ligi tecrübesi var. Kendisi bize inandı, buraya geldi. Bizimle yola devam etti. Bizim doğru yolda olduğumuza inanıyorum."

Stoilov da o basın toplantısında açıkladı ilk kez çılgın hedefini ve Avrupa hedefini şöyle ifade etti:

“Bunu ilk kez açıklıyorum. Bu sene Göztepe kesinlikle Avrupa kupalarına gitmek için mücadele edecek. Bunun için maksimum mücadeleyi vermemiz gerekiyor. Bizim hedefimizi çok yükseğe koymamız gerektğini düşünüyorum. Belki buna bu yıl ulaşamayabiliriz. Ancak ben Avrupa için bir yaz daha beklemek de istemiyorum. Bu imkanlara sahibiz. O nedenle bu sene Avrupa’ya oynayabiliriz. Avrupa için oynayabileceğimizi düşünüyorum. Kimse buraya tatil yapmaya gelmedi. Orta sıralar için mücadele eden bir takım değil, üst sıralara oynayan bir takım olmamız gerekiyor. Biz çok sıkı çalışırsak bu hedefe ulaşabiliriz.”

Süper Lig’deki takımlar arasında oyuncu değeri olarak 14,750 Milyon Euro ile alttan üçüncü sıradaki Göztepe gelecek takviyelerle birlikte bakalım “futbol parayla oynanan bir oyun değil” diyen Stoilov’un “çılgın hedefine” kilitlenebilecek mi? Umarım İzmir2in Süper Lig’deki tek temsilcisi bunu başarır ve Adnan Süvari dönemindeki Efsane Göztepe gibi Avrupa sahalarında boy gösterir. Ali’lerin, Koca Kaptan Gürsel’lerin, Ertan’ların, Bombacı Halil’lerin, İngiliz Nevzat’ların, Buldozer Fevzi’lerin ruhunu şad eder.

GEÇMİŞ OLSUN STOİLOV

Bu arada, 31 Temmuz’daki basın toplantısının ardından bir süredir göğsünde sıkıntı hisseden Stoilov kalp muayenesi sonucunda anjiyo da oldu ve iki damarı açıldı. O yüzden de Kayserispor maçında takımının başında sahada olamadı hoca fakat istirahatinin ardından 5 Ağustos’tan itibaren Antalyaspor maçının hazırlıkları için Urla’da takımın başında oldu antrenmanlarda. Oldukça sağlıklı gözüken “Komutan”a geçmiş olsun diyorum.

RAKİP ANTALYASPOR

Göz Göz, cumartesi akşamı 21.45’te Süper Lig 2024-2025 sezonundaki ilk maçına deplasmanda Antalyaspor karşısında çıkıyor. Eski FB’li Alex’in teknik direktörlüğündeki kırmızı beyazlıların karşısına çok hırsli ve arzulu çalışan sarı kırmızılılar Antalya’dan puan veya puanlarla dönerek ikinci hafta evinde FB maçına moralli çıkmak istiyor. Yalnız Antalya’da takımını yalnız bırakmak istemeyen Göztepe taraftarı bilet fiyatları karşısında isyanda! Konuk ekip tribünü bilet fiyatlarının 650 TL olmasına itirazlar bakalım etkili olacak mı?

Göztepe’ye 100. yılına da denek gelen 2024-2025 sezonunda başarılar diliyorum. Umarım Göztepe’nin hayali gerçek olur ve sarı kırmızılılar 100. yılında Türkiye’yi Avrupa’da temsil edecek bir sıralamada bitirir ligi.