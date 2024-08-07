Göztepe, coşkuyla uğurladığı Ferhat’ı coşkuyla karşıladı

Yayınlanma: 07.08.2024 - 16:24

Güncelleme: 07.08.2024 - 16:24

2024 Paris Olimpiyatları’ndan madalyayı kıl payı kaçırarak 5.likle dönen milli jimnastik takımı kaptanı Ferhat Arıcan ve arkadaşları önceki gün yurda döndü. Ferhat, Adnan Menderes Havalimanı’nda Göztepe Olimpik Branşlarından sporcular, antrenörler ve yöneticiler tarafından ay-yıldızlı bayraklar ve çiçeklerle coşkuyla karşılandı. 2020 Tokyo Olimpiyat Üçüncüsü olan ve Rio, Tokyo, Paris’te üst üste üç olimpiyata katılan tek sporcumuz olan Arıcan, Paris öncesinde Antalya kampına giderken de coşkuyla uğurlanmıştı.

İLHAM KAYNAĞI

Göztepe Spor Kulübü, Ferhat ve arkadaşları için sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı:

“Sporcumuz Ferhat Arıcan'ın kaptanlığını yaptığı Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımımız İzmir'e döndü. İlham kaynağı olduğun her çocuğumuz için minnettarız Ferhat. Uzun yoldan geldik uzun yola devam”

Türkiye, Londra 2012’ye bir, 2016 Rio’ya iki ve pandemi nedeniyle bir yıl gecikmeyle yapılan 2020 Tokyo’ya beş cimnastikçi ile bireysel olarak katılmıştı. 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye ilk kez takım halinde; Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Adem Asil, İbrahim Çolak, Emre Dodanlı ile madalya mücadelesi verdi ve iyi performansa karşın talihsiz bir şekilde 0,2 puan farkıyla finalleri kaçırdı. Türkiye, geçen yılın ekim ayında Belçika’daki 52. Artistik Dünya Jimnastik Şampiyonası’nda olimpiyat kotasını kazanmıştı.

CİMNASTİĞİ ONUNLA DAHA ÇOK SEVDİK

Cimnastikçilerimizi ekranda izlerken nefesimi tuttum doğrusu. Bizler Romen kadın cimnastikçi Nadia Comaneci’yi izleyerek gençliğimizde sevdik bu sporu. Sonra günün birinde geçen Tokyo 2000 Olimpiyat Üçüncüsü Ferhat Arıcan’la tanışıp Göztepe ortamlarında sıklıkla beraber olunca jimnastik daha çok gündemimizde oldu. Ferhat ve arkadaşlarıyla Paris’e gitmeden önce İzmir’de beraber olduk Tokyo’daki üçüncülük madalyasını Göztepe Müzesi’ne verirken. Ferhat’ın o gün imzalayarak verdiği Olimpiyat amblemli ve Göztepe armalı atkı ile izledim Paris’teki performansını ekrandan.

GÖNÜLLERİN KÜRSÜSÜNDE

Nitekim Ferhat, paralel bar sınıfında yine finallere kalmayı başardı ve göğsümüzü kabarttı. İzmirli bir başka isim Adem Asil de derece alamasa da alanında finallere kalan ikinci cimnastikçimiz olarak yine göğsümüzü kabarttı. 2024 Paris’ten madalyasız dönse de sporcularımız alkışı hak etti. Finallerde 5. olan Ferhat Arıcan, alanında kendinden yine söz ettirdi ve ülkemizin yüzünü ağarttı. Eminim ki yaşadığı sakatlık olmasaydı Ferhat yine madalyaya uzanırdı. Türkiye’nin Olimpiyatlardaki cimnastikte kazandığı tek madalyanın sahibi olan 31 yaşındaki Ferhat bu kez gönüllerin kürsüsüne çıktı.

FERHAT ARICAN KİMDİR, KARİYERİNDE HANGİ DERECELER VAR?

Ferhat Arıcan, Bulgaristan göçmeni ve üç kuşaktır, dedelerinden beri İzmir’de, Konak’ın Boğaziçi Mahallesi’nde yaşayan bir ailenin çocuğu. Adını dedesinden alıyor. Şimdi Buca’da otursa da ailesi, dedesi hala Boğaziçi’nde. Konuştuğum Boğaziçi Mahallesi Yaşar Çavdan, mahallesinin en eskilerinden olan Arıcan Ailesi’nin mahallede güzel izler bıraktığını belirtiyor. Ferhat da 28 Temmuz 1993’te Boğaziçi Mahallesi’nde geçiyor nüfus kütüğüne. İlkokula giderken de beden eğitimi öğretmeninin teşvikiyle cimnastiğe başlıyor ve giderek sivrilerek lisanslı sporcu oluyor. Ardından madalyalar gelmeye başlıyor… Singapur'da düzenlenen 2010 Gençlik Olimpiyatları'nda atlama masasında gümüş madalya, 2013 yılında Mersin'de düzenlenen 2013 Akdeniz Oyunları paralel bar kategorisinde bronz madalya kazanarak adından söz ettiriyor. Ferhat, sonrasında elde ettiği başarılarla adını ülke cimnastik tarihine yazdırıyor.

Geçen yıl Avrupa Şampiyonası’nda 2 gümüş madalya kazanan Ferhat, 2022 Avrupa Şampiyonası’nda bronz, Akdeniz Oyunları’nda ve İslami Dayanışma Oyunları’nda 2’şer altın 1’er bronz madalya kazandı. 2020 ve 2021 Avrupa Şampiyonalarında altının yanı sıra gümüş ve bronz madalya kazanan Ferhat, 2019 Avrupa Şampiyonası ve Avrupa Oyunları’nda da bronz madalya sevinci yaşadı. Ferhat, 2018 Akdeniz Oyunları’nda gümüş ve bronz, 2017 İslami Dayanışma Oyunları’nda birer altın ve gümüş madalyaların sahibi oldu.

Ferhat Arıcan, şimdi Göztepe’nin sporcusu ve milli takım kaptanı olmanın yanında Göztepe Cimnastik Akademisi’nin de başında ve geleceğin şampiyon cimnastikçilerini yetiştiriyor. Çıktığın uzun yola devam sevgili Ferhat. Sen İzmir’in ve Türkiye’nin gurur tablosu içindesin.