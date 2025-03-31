Göztepe deplasman puanıyla bayrama iyi girdi

Yayınlanma: 31.03.2025 - 14:57

Güncelleme: 31.03.2025 - 14:57

Geride kalan 7 haftadan ancak 3 puan çıkarabilen Göztepe, zorlu Trabzonspor deplasmanından 1 puan çıkararak bayrama iyi girdi. Maçın ilk yarısında penaltıdan da olsa gol bulmasına karşın silik bir görüntü veren sarı kırmızılılar ikinci yarıda daha derli topluydu ve oyun karakterini sahaya belirli bölümlerde de olsa daha iyi yansıttı.

STOİLOV EKSİKLERE KARŞİN ÜÇLÜ DEFANSTA ISRAR ETTİ

Stoliov, sol kanatta sezonu kapatan Djalma ile sakat olan kaptan İsmail'e karşın üçlü defans kurgusundan vazgeçmedi. Sağ kanatta oynayan iki isimden Ogün'ü sağda, Nazım'ı da solda değerlendirme yoluna gitti. Bokele-Heliton-Koray üçlüsü ile defansı kuran Bulgar Hoca, orta alanda Ahmet, Dennis ve Doğan'a görev verdi. Forvet hattında ise Romulo ve Juan başladı.

KARŞILIKLI GOLLER İLK YARIDA GELDİ

23. dakikada sakatlanan Ahmet'in yerine Tijaniç oyuna girdi.

İlk bölümlerde çabuk gol yeme endişesi içinde telaşlı ve panik bir görüntü veren Göz Göz giderek daha soğukkanlı şekilde hareket ederek oyunda denge kursa da Trabzonspor'un sağdan Zubkov, soldan Mustafa-Visca ikilisiyle hızlı ve çoğalan çıkışları ile kalesinde tehlikeler yaşadı.

Ancak ilk gol sürpriz biçimde Göztepe'den geldi; Ogün ve Visca'nın ceza alanı içindeki ikili mücadelesinde Visca'nın Ogün'e arkadan ayakla müdahalesine VAR incelemesi sonucunda Ali Şansalan'dan penaltı kararı geldi. Topu beyaz noktaya koyan "Güzelyalı Boğası" Romulo kaleci Uğurcan'ı ters köşeye yatırarak Göztepe'yi öne geçirdi. Fakat konuk ekip golün hemen ardından daha bir dakika olmadan beraberlik golünü kalesinde gördü. Sağdan gelişen Trabzonspor atağında Zubkov çaprazdan yaptığı tek vuruşla Lis'i avladı.

Golden sonra daha atak olan ev sahibi bordo mavilikler 37'de Mustafa, 40 ve 45+1'de Enis ile mutlak gollük fırsatlardan yararlanamadı ve devre 1-1 sona erdi.

GÖZ GÖZ İKİNCİ YARIDA DAHA İYİYDİ

İkinci yarıya Göztepe daha iyi başladı ve bazı bölümlerde oyunu rakip alana yıkmayı başardı. 61'de Juan mutlak gollük pozisyonda iken ceza alanında arkadan müdahale ile yere yığıldı. Ancak orta hakem Şansalan da VAR da "devam" dedi! Herhalde Göztepe lehine "1 penaltı yeter" diye düşünmüş olmalılar!

67'de Juan-Emersonn değişikliği Göztepe'ye katkı sağlamadı. Emersonn ligin ikinci yarısında takıma katıldı fakat verilen fırsatları hiç değerlendiremedi. Göztepe 71 ve 74'te Romulo’yu bulan toplardan sonuç alamadı. Trabzonspor ikinci yarıda 78'de Mendi ile gole yaklaştı; bu oyuncunun ceza sahası içinden tek vuruşu üstten dışarı çıktı.

Stoliov 84'te Dennis, Nazım ve Doğan'ı dışarı alarak taze kuvvet Taha, Furkan ve Hugo'yu içeri attı. 90+5'te Taha soldan çok güzel ortaladı, Hugo'nun kafa vuruşu Uğurcan'da kaldı. Böylece maç 1-1 sona erdi.

GÖZ GÖZ SADECE 1 PUAN DEĞİL, ÖZGÜVEN VE MORAL DE KAZANDI

Göztepe, sekizinci maçında da galip gelemedi ama ikinci yarıdaki oyunuyla ve zor deplasmanda aldığı puanla aynı zamanda özgüven ve moral kazandı diyebilirim. 38 puana ulaşan Göz Göz, Perşembe günü İstanbul'da kupanın çeyrek finalinde BJK ile karşılaşacak. Lig’deki sonuçlarıyla Avrupa'dan uzaklaşan sarı kırmızılılar kupada ilerlemek istiyor. Lig’de BJK'yı İstanbul'da 4-2 yenen Göz Göz bakalım Perşembe günü nasıl bir sonuç alacak? Ardından ise evinde Gaziantep FK ile lig maçında karşılaşacak olan Göz Göz artık 9 hafta sonra galibiyetle tanışmak isteyecek.