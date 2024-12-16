Göztepe fırsat haftasını kaçırdı

Yayınlanma: 16.12.2024 - 09:13

Güncelleme: 16.12.2024 - 09:13

Göztepe, ligde alttan ikinci sıradaki çıkış arayan 8 puanlı Hatayspor’a çıkış şansı vermedi ama 4-5.lik için yarışta olduğu klasman rakiplerine karşı da öne geçtiği maçta berabere kalarak avantajı da kaçırdı.

16. hafta maçında sarı kırmızılılar deplasmanda Hatayspor karşısında 1-1’lik sonuçla eve dönerek 25 puana yükseldi. 29 puanlı Samsunspor’un by olduğu haftada 26 puanlı Eyüpspor, Kasımpaşa’ya yenilmiş, bir tık alttaki takımlardan Rizespor-Konyaspor karşılaşması da berabere sonuçlanmıştı. Pazar akşamı da yine Göztepe'nin klasman rakibi Başakşehir, FB'ye kaybetti.

SAKATLIKLAR STOİLOV’UN ELİNİ DARALTTI

Stoilov’un sezonu kapatan Solet’ten başka Ogün’ün kart cezası, Tijaniç, Ahmet, Fofana ve Kubilay’ın sakatlıkları nedeniyle elinin çok dar olduğu haftada Göztepe şu 11’le sahaya çıktı: Lis-Taha, Heliton, Bokele-Nazım, Hugo, Dennis, Miroshi, Djalma-Romulo, Juan.

İLK YARIDA GÖZ GÖZ ATAK BAŞLADI, HATAYSPOR GECİKMEDEN DENGEYİ KURDU

Göztepe maça atak başlayan takım oldu. Daha maçın başında Hugo, Erce’yi de geçmesine karşın topu dışarı attı! Birkaç dakika sonra ise Romulo ile mücadeleye giren Hatayspor defansı topa ceza alanında elle müdahale edince uzun VAR incelemesi sonunda penaltı geldi. Romulo’nun vuruşu ile Göz Göz 11’de 1-0 öne geçti. Golden sonra oyunda dengeyi kurup domine eden ve topla daha çok buluşan taraf ev sahibi Hatayspor’du. 21’de Fernandes'in sert gollük vuruşunu Lis güçlükle kornere çeldi. 29’da Taha’nın faulden sarı kart gördüğü frikikte paslaşma sonucu Pedro’nun şutu Hugo’nun kapalı olan kolundan dönmesine karşın hakem Atilla Karaoğlan beyaz noktayı gösterdi yanlış bir kararla ancak karar uzun inceleme sonunda VAR’dan döndü.

40 ve 41’de Hatayspor korner ve frikiklerden sonuç alamadı. 45’te ise Ebubekir altı pasa girerken çok sert gollük vurdu Lis güçlükle de olsa çıkardı. İlk yarıdaki 7 dakikalık uzatmanın 5. dakikasında Fernandes’in set şutu az farkla dışarı çıktı. Bir dakika sonra Dennis sarı kart gören oyuncu olurken uzatmanın son anlarında Göztepe etkili geldi; Romulo altı pastaki Hugo’yu gördü, onun kafasını Erce ayakla çelmeyi başardı.

İKİNCİ YARIYA KARARLI BAŞLAYAN EV SAHİBİ GOLÜ ÇABUK BULDU

İkinci yarının başlarında Hatayspor’un Göztepe kalesine yükleneceği belliydi. Nitekim Ebubekir’in iki şutundan birisini Lis güçlükle çıkarırken, ikincisi üstten dışarı çıktı. Fakat 52’de üçüncü kez topla buluşan milli futbolcu Lis’i avladı; altı pasa çıkarılan topa yükselen Ebubekir eşitliği sağladı. 61’de Hugo’nun direk kaleye gönderdiği frikiği Erce çıkardı. 63’te sarı kart gören oyuncu Romulo olurken faul pozisyonunda kafasına darbe alan ve kaşı açılan Taha oyuna devam edemeyerek 66’da yerini Koray’a bıraktı. 74 Göztepe Djalma ile bir dakika sonra da ev sahibi ekip Ebubekir ile gol fırsatını değerlendiremedi. 76’da oyuna Juan’ın yerine henüz giren Matsuki’nin plasesini Erce direk dibinde aldı. Göztepe, 82’de Heliton ile kornerden gelen topa kafa vuruşu ile; 85’te defansın arkasına sarkan Romulo ile gol aradı ancak iki pozisyonda da Erce gole izin vermedi.

84’te ağır sahanın yorduğu Nazım, Dennis ve Hugo’yu dışarı alan Stoilov; Nielsen, İsmail ve Doğan’ı içeri atarak takıma taze kan aktardı. Karşılaşma 1-1 sona ererken sahanın iki yıldızı kalelerinde en az dörder mutlak golü önleyen Erce ve Lis’ti. Hücumda çoğalabilse ve topu daha çok kontrol edebilse, aynı zamanda son vuruşlarda kaliteli olabilse Göztepe ağır basarak sahadan 3 puanla ayrılabilirdi. Stoilov’un ikinci yarı başında takımına baskı yedirmeyecek önlemi almasını beklerdim.

LİGİN İLK YARISINA GİDERKEN GÖZTEPE’NİN SON ÜÇ MAÇI

Göztepe, haftaya evinde eski hocası İlhan Palut’un çalıştırdığı Rizespor ile karşılaşacak. Ardından GS deplasmanına gidecek ve ilk yarının son maçında evinde Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Bu üç maçtan 5-7 arasında puan toplayacak bir Göztepe, devre arasına 4-5.lik iddiası açısından daha rahat girer.

DEVRE ARASINDA MUHTEMELEN GİDENLER VE GELENLER OLACAK

Devre arasında muhtemelen gidecekler ve geleceklerle takım ikinci yarıda daha istikrarlı olacaktır. İyi top yapan ve topu iyi kullanan bir merkez orta saha, bir stoper, bir sağ kanat ve bir merkez forvet takviyesi Göztepe’ye iyi gelecektir. Geçen sezon eksikleri iyi görüp dört ara transferle Süper Lig’i garanti eden yönetim ve teknik heyet, 100. yılda Avupa için de gerekeni yapacaktır olanaklar ölçüsünde.