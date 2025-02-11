Göztepe sınırlı kadroyla ancak bu kadar

Yayınlanma: 11.02.2025 - 09:08

Güncelleme: 11.02.2025 - 09:08

Göztepe, Bodrumspor karşısına eksik kadroyla çıkıp elinden gelen mücadeleyi yaparak İzmir'e 1 puanla döndü.

Üç forvet Romulo, Juan ve Emersonn ile Koray, Taha ve Solet'ten yoksun sarı kırmızılılar Bodrum'a 19 oyuncu ile gitti. Stoliov, şu 11'le başladı: Lis-Ogün, Nielsen, Heliton, Bokele, Djalma-Dennis, Ahmet, Miroshi-Victor, Matsuki.

Son haftalarda sağ kanatta görev alan Nielsen sağ stoperde oynarken, forvette Matsuki ve orta sahadan devşirme Hugo oynadı. Tijaniç kulübede kaldı.

GÖZ GÖZ İSTER İSTEMEZ BERABERLİĞİ ÖNCELEDİ

Göztepe, son iki haftayı puansız kapattığı ve fotvetlerinden yoksun olduğunun bilincinde olarak 1 puanı önceledi ve almayı bildi. İlk yarıda daha atak gözüken ve Matsuki ile ciddi bir pozisyondan da yararlanamayan Göz Göz, genelde orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçta istediğini aldı. Bodrumspor ise uzaktan şutlarla gol arasa da çerçeveyi bulamadı. Böylece maç 0-0 berabere sonuçlandı.

Stoliov'un hamlesi 68'de geldi; Hugo ve Ahmet'in yerine Tijaniç ve Doğan girdi. Son dakikalarda ise Dennis Djalma, Matsuki çıktı; Furkan, İsmail ve Kubilay oyuna girdi. Kubilay'ın son dakikalarda değil de hiç olmazsa son dörtte birlik periyotta içeri atılmadığını doğrusu anlayamadım!

Göztepe, bu sonuçla son 3 maçtan ancak 1 puan çıkarmış oldu ve haftayı Trabzonspor'a 1-0 yenilerek 39 puanda kalan Eyüpspor'un 4 puan altında 35 puanla beşinci sırada kapattı. Göztepe'yi aynı puandaki BJK takip ediyor.

BU HAFTA BY OLMASI GÖZ GÖZ'E İYİ GELECEK

Göz Göz haftayı by geçecek. Ardından Kayserispor deplasmanı ve evinde lig üçüncüsü Samsunspor maçları var. Samsunspor maçına kadar sakatların yarısının iyileşme olasılığı yüksek. Bu hafta by olması da avantaj. Göz Göz moralini bozmamalı; oyun stili ile lige renk ve değer kattığı kesin. Tribünü ise harika. Önündeki ili maç ligdeki yerinde belki de belirleyici olacak. Bu bilinçle hazırlanırsa herşey çok güzel olabilir.

Bu arada, cumartesi günü Göztepe'nin 100. yılı ile ilgili bir tanıtım yapılacak. Bakalım neler planlanıyor, izleyip kaleme alacağım.