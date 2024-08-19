Göztepe’den müthiş geri dönüş

Yayınlanma: 19.08.2024 - 09:22

Güncelleme: 19.08.2024 - 09:22

FB Başkanı Ali Koç’un kurallara aykırı şekilde saha içine girdiği ve istenmeyen gelişmelerin yaşanarak maçın önüne geçtiği cumartesi akşamı Göztepe, müthiş bir geri dönüşe imza atarak ilk yarıda 2-0 geriye düştüğü maçta skoru 2-2’ye getirip sahadan beraberlikle ayrılmayı başardı.

Göztepe Teknik Direktörü Stoilov’un ikinci yarının ilk 20 dakikasında yaptığı ikişerden dört oyuncu değişikliği hamlesi sarı kırmızılıların sahada inisiyatifi almasını, topa sahip olmasını ve oyunu rakip sahaya yıkmasını sağladı. Bu bölümde FB peşpeşe gelen ataklarda zorlandı, ev sahibi ekip çok sayıda korner ve frikikle duran toplarla da Livakoviç’in koruduğu kaleyi bunalttı.

Stoilov, FB karşısında takımını farklı bir 11 ile sahaya sürdü. Taktiksel olarak İlk kez ora alandaki iki kesici özellikli oyuncu Dennis ve Doğan aynı anda 11’de birlikte görev alırken, Yalçın kulübede kaldı. Sağ bekte ise Nazım ve Ogün’e karşın Stolilov Nielsen’i tercih etti ancak bu oyuncu tel tel döküldü. Defans üçlüsü geçen haftaki gibi Koray-Heliton-Miroshi’den oluştu. Kalede kaptan olarak sahaya çıkan Arda, sol bekte yine Djalma ile başlanırken orta göbekte Solet, forvette de yine Romulo ve Kubilay ile başlandı

İki takım da seremoniye İzmir’deki orman yangınları için üzüntülerini belirten pankartlarla çıktı. Tamamen dolu tribünler başlama vuruşu öncesi “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganını haykırdı. Maç boyunca desteğini sürdüren Göztepe taraftarı, Göztepeli oyuncuların ilk yarıda 2-0 yenik duruma düşmesine karşın oyunda kalmalarında önemli bir rol oynadı.

İLK YARININ UZATMALARINDA GÖZTEPE’YE ŞOK!

Maçın ilk yarısı zaman zaman karşılıklı ataklar olsa da orta saha mücadelesi şeklinde ve denk geçti. Ancak orta hakem Kadir Sağlam’ın sürekli şekilde takdir haklarını konuk ekip lehine kullanması Göztepeli oyuncuları da tribünü de çileden çıkardı. VAR da Sğlam’a ayak uydurunca FB’ye gün doğdu! Sağlam ve VAR, en belirgin şekilde 30’da sahneye çıktı ve bu dakika belki de maçın kırılma anı olabilirdi. Kubilay orta alanda taç çizgisi üzerinde iki FB’li oyuncudan söküp aldığı topu sol kanattan götürüp içeriye kesti, seken topu önünde bulan Romulo’nun plasesi ağlarla buluştu. Ne var ki uzun VAR incelemesi sonucu Sağlam pozisyonu ekranda inceleyerek buz gibi golü iptal etti! İlk yarı 0-0’lık skorla bitecek sanılırken ilk 45 dakikanın sonuna ilave edilen duraklama dakikalarında biri penaltıdan iki goıl bulan FB tünele 2-0 önde girdi. 45+3’te Djalma ile ikili mücadelede FB’li oyuncu yerde kalınca Sağlam beyaz noktayı göstermede hiç tereddüt etmedi! Dzeko’nun penaltı golü ile FB 1-0 öne geçti. Göztepeli oyuncuların konsantrasyon sorunu yaşadığı bu anlarda penaltının hemen ardından Szymanski’nin orta alandan ters tarafa uzun ortasını takip eden kafa gollerinin ustası Nesyri 45+7’de skoru 2-0’a getirdi. Göztepe defansının ve topa çıkmakta tereddüt eden Arda’nın konsatrasyon kaybı sarı kırmızılılara pahalıya patladı.

GÖZ GÖZ İKİNCİ YARIDAKİ HAMLELERLE HAK ETTİĞİ SKORA ULAŞTI

İkinci yarıya taraftarının da desteğiyle inançlı başlayan Göz Göz, Stoliov’un 55 ve 65’te yaptığı oyuncu değişiklikleriyle havasını buldu ve sahada inisiyatifini kurdu. Tijaniç ve Ahmet’le orta alanda topa daha çok sahip olan ev sahibi ekip yeni transferler Juan ve Bokele ile de hareketlendi ve FB kalesine yaklaştı. Nitekim üst üste kazanılan duran toplardan birinde, 68’de Tijaniç’in sağdan kornerine usta işi şık bir kafa vuran Koray skoru 2-1’e getirdi. Mourinho’nun golden sonraki Ferdi ve Mert Müldür müdahaleleri yeterli gelmedi ve Göztepe maçın son anlarında baskısını iyice artırdı. Livakoviç, 81’de Tijaniç’in nefis frikiğini, 85’te de Juan’ın sert şutunu güçlükle çıkardı. Maçın bu skorla biteceği düşünülürken bir golü VAR’dan dönen Güzelyalı Boğası Romulo uzatmaların son anında sahneye bir kez daha çıktı ve ceza alanı dışından çok düzgün bir plase ile uzak köşeyi görüp Livakoviç’i çaresiz bıraktı; 2-2.

STOİLOV’UN FENDİ, MOURİNHO’YU YENDİ

Sonuçta, aradaki futbolcuların klas ve değer farkına karşın “Futbol parayla oynanmaz” diyen ve değer skalasında en düşük takımlar arasında yer alan Göztepe’nin hocası Stolilov, dünyaca ünlü yıldızların da forma giydiği FB’nin dünyaca ünlü hocası Mourinho’ya Göztepe Gürsel Aksel’de adeta ders verdi. FB’nin ilk 21’indeki iki-üç oyuncu Göztepe’nin belki 21 oyuncusuna eşit değer olarak. Hakemin toleransı, Dzeko’nun müthiş çabası da yetmedi FB’nin galibiyeti için. Göztepe’nin karakterli oyuncuları ve müthiş taraftarı İzmir’de müthiş bir geri dönüşe imza attı. Tijaniç, oynadığı futbolla “Ben bu takımda ve bu ligde varım” dedi. Ahmet de Süper Lig’de takıma katkı verecek bir oyuncu olacağını hissettirdi. Yalçın’ın kenarda kaldığı için küsmemesi gerekiyor, FB maçının taktiği nedeniyle formadan uzak kaldı. Juan’ın forvete katılması da takıma güç katacak. İleride basan bir Göztepe’deki forvetlerin gençliği avantaj.

Göztepe iki hafta sonunda ligde 2 puana ulaştı ve haftaya Alanyaspor deplasmanında iki yeni transferin de iyice adapte olmasıyla çok daha iyi bir Göztepe göreceğimiz kesin.

KADİR SAĞLAM, VAR VE KOÇ’A BİR ÇİFT SÖZÜM VAR

Maçın akışı dışında bir çift sözüm de maçın hakemine, VAR’a ve FB Başkanı Ali Koç’a var. Orta hakem Kadir Sağlam, maç boyunca ve özellikle ilk yarıda ikili mücadelelerde bütün takdir haklarını FB lehine kullandı. Göztepe’nin bir hücumunda ne kendisi beyaz noktayı gösterdi ne de VAR devreye girdi ve penaltı buhar oldu. Ancak tartışmalı bir pozisyonda Sağlam-VAR işbirliği sonucu FB lehine penaltı geldi! Maxsimin’in Koray’a hareketi direk kırmızı kart olmalıydı normal bir hakem olsa sahada. Romulo’nun buz gibi golünü de yine VAR-Sağlam yedi! TFF’nin hakemleri yeni sezona hiç de iyi hazırlamadığı görülüyor. Hakemlerin ve VAR odasının renklere karşı kör olması, ‘büyük’ takımları diğerleriyle eşit görmesinin sağlanması gerekiyor. Aksi takdirde çok takım yanar hakem ve VAR kararlarıyla.

Ali Koç’a gelince… Koç, büyük bir skandala imza attı maçta. İkinci yarının başlamasından iki dakika önce konuk takım tribünü tarafına geçti Kuzey Tribinü’nü katederek. Amacı içeriye giremeyen biletli FB taraftarının bir kısmını içeriye aldırtmakmış. Ancak ne olursa olsun, sahaya girmesi kurallara ve talimatlara aykırı. Geriye dönerken de ikinci yarı başlamıştı ve Koç, Kuzey Tribünü’nden VIP tarafına dönerken yanındakilerle maç oynanırken saha içine girdiğinde ve sonra da itişmede yer düştüğünde dakikalar 49’u gösteriyordu. Burada da hakem skandalı var! Maç başlamak üzere ve başlıyor, Sağlam neden düdüğünü çalıp oyunu durdurmuyor sahanın kenarındaki olağanüstü durum nedeniyle. Oyunu durdur, grubu sahanın ortasından geçir soyunma odası tarafına. Bu noktada saha komiseri de hatalı. Adı üzerinde; “saha komiseri”… Zaten işin sahaya girmemesi gerekenleri sokmamak! Neden işini yapmıyorsun ve olayların maçın önüne geçmesine neden oluyorsun? İlk düğme yanlış iliklenince bütün düğmeler yanlış gidiyor ve mesele Ali Koç’un itişmede tabii ki hoş olmayan şekilde yere düşmesine kadar varıyor. Fakat, FB’den gelen açıklamalar Ali Koç’un gelişen olaylardaki sorumluluğunu ve hatasını görmek istemediğini ortaya koyuyor. Yazık… Liderler provokasyona davetiye çıkardığı sürece bir değil beş tane 6222 olsa ne yazar? Kurallar Koç’un sahaya girmesini yasaklamasa bile onun sağduyu ile hareket edip sahaya girmemesi gerekirdi. Düşünün; ilk 45’in uzatmalarında biri tartışmalı penaltıdan iki gol bulan FB ve üzgün bir taraftar kitlesi var tribünde; siz o taraftarın önünden geçerek adeta şov yapıyorsunuz! Olmaz… Bu arada, maçtan sonra statta görevli üst düzey emniyet yetkilileri ile de konuştum; bana dedikleri mealen şu: “Biz rica ettik tansiyonun uygun olmadığını ve sahaya girmesinin yanlış olduğunu belirttik fakat aşırı bir ısrarla girmek istedi. Bunun üzerine koruma görevimizi yapmak durumunda kaldık.”

Göztepe-FB maçının önüne geçen olaylar zincirini ve iki kulübün konuya yaklaşımını ayrı bir yazı ile değerlendireceğim.