Göztepe’nin bir başka yüzü

Yayınlanma: 24.10.2024 - 08:34

Güncelleme: 24.10.2024 - 09:34

Göztepe Spor Kulübü, futboldan ibaret değil. Evet, daha çok görünen yüzü profesyonel futbol ancak bir de öteki yüzü, güzel bir yüzü daha var; tam 16 olimpik branş. Göztepe, Türkiye’de belki bir tek FB ile kıyaslanabilecek hatta ondan daha çok sayıda ve nitelikte bir olimpik branş örgütlenmesi içinde. Üstelik bu branşlarda yarışmacı takımları ve bireysel sporcuları bünyesinde barındırıyor. Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, büyük bir mesai harcayarak ve özveriyle bu olimpik branşların başında görev yapıyor. Göztepe SK YK içinde profesyonel futbolu Republic Sports’a devrettiğinden bu yana olimpik branşlardan sorumlu olarak bulunuyor.

GÖZTEPE CİMNASTİK 1 YAŞINDA

Göztepe’nin olimpik branşlarından birisi de Jimnastik. Önceki gün Göztepe Gürsel Aksel Stadı’nda Jimnastik Şubesi’nin 1. yıl kutlaması vardı. Mehmet Sepil ve Göztepe’nin üst üste üç olimpiyatta yarışan ve Tokyo’dan bronz madalya ile dönen jimnastik sporcusu Ferhat Arıcan ile diğer iki olimpiyatta yarışan Mehmet Ayberk Koşak ve Mert Efe Kılıçer yanında başarılı minik cimnastikçilerin katıldığı kutlamanın sonunda birinci yıl pastası da kesildi.

Yapılan açıklamalarda Göztepe Jimnastik Şubesi’nin kurulduğu ilk yılında 35 lisanslı sporcusu ile 120 madalya kazandığını öğrendim. 600 sporcu ile yola çıkan şube, birinci yıl sonunda 1200 sporcuya ulaşmış durumda. Göztepe’nin 100. kuruluş yıldönümünün kutlanacağı 2025’te,yani seneye haziranda bu sayının kuruluşa atfen 1925’e çıkarılması planlanıyor ve bunun için mevcut üç şubeye ilave olarak başka şubelerin de İzmir’in farkı lokasyonlarında açılması planlanıyor. Sepil, Göztepe’nin cimnastikte giderek İstanbul ve başka kentlere de açılarak ülkenin en büyük cimnastik branşını oluşturacağını ifade ederken bunun için her türlü altyapılarının olduğunu, İzmir’e ve Türk sporuna daha fazla hizmet veren bir yapıya dönüşeceklerine inandığını da belirtiyor.

MİNİK ZEHRA’NIN SEPİL’İ DUYGULANDIRAN ARMAĞANI

Kulübün jimnastik şubesinde yetişen, çok çalışarak, haftanın altı günü antrenman yaparak Türkiye Şampiyonu olan Zehra Çiçek toplantıda kupasını Sepil’e armağan etti. Sepil’in duygulandığı bu anda ağzından şu sözler döküldü:

“Zehra Çiçek’in Türkiye Şampiyonası'nda aldığı ilk kupa ve madalya madalya benim futbolda alacağımız bir başarı kadar sevindiriyor. Biz zaten buna alıştığımız, bunu iç dünyamızda sindirdiğimiz gün sporda daha başarılı adımlar atacağız."

ARICAN’IN HAYALİ

Türkiye’nin olimpiyat madalyalı ilk ve tek cimnastikçisi olan ve Jimnastik okullarının başında olan Ferhat Arıcan da toplantıda “eğitimin her şeyin ilk ve en önemli adımı olduğunu, her çocuğun en iyi koşullarda spor eğitimi almayı hak ettiğini” söylerken samimiydi. Arıcan’ın konuşmasındaki şu cümleler de Göztepe Jimnastik’teki hayalini ortaya koyuyor:

"Paris Olimpiyatları’nda hem Göztepe’mizi hem de ülkemizi temsil ettim. Bu, benim için gerçekten büyük gurur. Yine Göztepeli cimnastikçiler Mehmet Ayberk Koşak ile Mert Efe Kılıçer olimpik kadroda yer buldu. Bir yandan tarih yazıyor, bir yandan tarihe tanıklık ediyoruz. 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda ülkemiz ve Göztepe, çok daha fazla isimle temsil edilecek. Bu da hayalimiz ve hedefimiz. Diğer her şey gibi bu da gerçek olacak.

Göztepe Cimnastik de bu güçlü adımlar sayesinde her geçen gün daha da sağlamlaşıp büyüyecek ve bir yıl önce Sepil başkanımızla kurduğumuz hayale ulaşacağız: Her sokakta Göztepe formalı çocuklar…”

CUMHURİYET BAYRAMI DA KUTLANDI

Göztepe Jimnastik Şubesi’nin birinci yıl bilançosunun sunumu sonrasında kesilen yaş günü pastasından sonraki tablo da çok güzeldi. Cimnastik sporcuları Türk bayraklarını dalgalandırırken Cumhuriyetimizin 100. yıl marşını hep birlikte söyleyerek yaklaşan Cumhuriyet Bayramı’nı da kutladılar. Salondaki şube yöneticileri, veliler, herkes de onlara eşlik etti.

GEL DE SEPİL’E “HELAL OLSUN” DEME

Okullarla işbirliği yaparak çocukları, gençleri spor salonlarına, sahalarına çekmeye çalışan, 16 branşta gençlere spor imkanı veren ve bir sporcu ordusu yetiştiren; ailesinden, işinden ‘çalarak’ bu konuda büyük mesai harcayan Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil’e gel de “helal olsun” deme. Ferhat Arıcan’ların arkasında duran Sepil sayesinde, Göztepe sayesinde inanıyorum ki daha çok olimpiyat madalyalı İzmirli sporcu göreceğiz. Göztepe Kadın Voleybol da bu sezon çok iyi gidiyor ve çok büyük ihtimalle Sultanlar Ligi’ne çıkacak. Bu sezon 20 yıl aradan sonra basketbol da başladı ve 2. Lig’den yükselmek hedefiyle parkede. Diğer branşlardaki takım ve bireysel yarışlarında da iddialı. Göztepe sayesinde İzmir’de spor gelişiyor, serpiliyor ve ilerliyor. Darısı diğer kulüplerin başına diyorum.