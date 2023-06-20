Gültepe Rumeli Şenliği Konak'ta Balkan rüzgarı estirdi

Yayınlanma: 20.06.2023 - 11:54

Güncelleme: 20.06.2023 - 11:54

Konak Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Gültepe Rumeli Şenliği 16. yılında Konak’ta Balkan rüzgârları estirdi. Konak Belediyesi, Gültepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Mlada Düşler Atölyesi ve Çamdibi Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü işbirliğinde, Gültepe Turgut Reis İlkokulu bahçesinde düzenlenen şenliğe, ev sahibi Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, İzmir Gültepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı ve Konak Belediyesi Balkan Masası Başkanı Birol Özkardeşler, CHP İzmir İl ve CHP Konak İlçe yöneticileri, Konak Belediye Meclisi üyeleri, muhtarlar, Rumeli, Balkan ve Ada derneklerinin başkan ve yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

“GÜLTEPE’YLE YATIYOR, GÜLTEPE’YLE KALKIYORUZ”

Kendisi de Balkan kökenli olan Başkan Batur, “Makedon göçmenlerimize bu bölgede güzel bir park, güzel bir heykel çalışması yapıp 70. yılı anacağız. Gerekeni yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi. Batur, şenlikte herkesin yan yana, omuz omuza durduğuna dikkat çekerek, “İşte güzellik burada; kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, çocuklarımızla beraber omuz omuza dayanışma içinde bu şenliğimizi gerçekleştiriyoruz. Bir Selanik göçmeni olarak konuşuyorum. Sizlerden 4.5 senedir hep destek gördük. Ama biz de Gültepe deyince, Makedon göçmenleri deyince, Rumeli deyince, Balkanlar deyice akan sular duruyor. Sizlerle beraber dayanışma içinde mücadelemize devam edeceğiz. Biliyorsunuz bu bölgelerde yenilemeler yapıyoruz. Konak Belediyesi’nde sizin bir kardeşiniz, hemşehriniz var. Sizlerle birlikte nefes alan, sizlerle beraber mücadeleye hazır bir kardeşiniz var. Bunu hiç unutmayın. Birlikten güç almaya devam edeceğiz. Hiçbir zaman umutsuzluğa düşmeyeceğiz. Umudun bittiği yerde her şey biter. Umudumuzu kaybetmeden mücadeleye, dayanışmaya devam edeceğiz. Hedefimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyetini yeniden bu ülkede kurmaktır” diye konuştu.

Milli bayram kutlamalarını Gültepe’ye taşıdıklarını ifade eden Batur, “Her milli bayramımızda Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtına çelengimizi koymaya devam edeceğiz. Gültepe bizim için farklı. Gültepe’yle beraber yatıyor, Gültepe’yle beraber kalkıyoruz. Muhtarlarımızla, özellikle Balkan derneklerimizin temsilcileriyle her zaman yan yana olmaya devam edeceğiz. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk” ifadelerini kullandı.

RENKLİ ETKİNLİKLER, BÜYÜK COŞKU

Balkan göçmeni Gültepelilerin hasret giderdiği, göçmen türkülerinin seslendirildiği şenlikte renkli etkinlikler düzenlendi. Bando Rumeli'nin sahne gösterisi ilgiyle takip edilirken, Çamdibi Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü ise Üsküp yöresinin oyunlarını izleyiciyle buluşturdu. Mlada Düşler Atölyesi’nin geleneksel Balkan kıyafetleri defilesi büyük alkış aldı. Sakoband Grubu ve Sevim Kahya şenliğe katılanları coşturdu. Gültepelilerin büyük bir çember oluşturarak oynadıkları göçmen halayına başkan Batur da eşlik etti.