Güney Temiz hayatını kaybetti

Yayınlanma: 28.03.2025 - 11:31

Güncelleme: 28.03.2025 - 11:31

İzmir’de uzun yıllar gazetecilik yapan, Karşıyaka Belediyesi eski başkan yardımcısı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Güney Temiz, dün gece geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını yitirdi. Evli ve bir çocuk babası olan Temiz'in cenazesi bugün bugün 13.00'de Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı girişine getirildikten sonra 14.00'de Manisa Saruhanlı Kumkuyucak mahallesinde toprağa verilecektir.

TUGAY: MEKANI CENNET OLSUN

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Temiz'in yaşamını yitirmesinden sonra "Bir dönem birlikte çalıştığımız, İzmir basınının sevilen, çalışkan gazetecisi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Daire Başkanı Güney Temiz’i, genç yaşta geçirdiği kalp krizi sonucu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Güney kardeşimize Allah’tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun." mesajı yayımladı.

ZEYREK: YASTAYIZ

Temiz'in vefatının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de baş sağlığı mesajı yayımladı. Mesajda "Yastayız... Çalışma arkadaşım, yol arkadaşım, Basın Daire Başkanımız Güney Temiz’i genç yaşta, ani bir kalp krizi sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Güney kardeşim, sadece işindeki başarılarıyla değil, dostluğu, içtenliği ve güzel yüreğiyle hepimizin hayatında özel bir yer edindi. Temiz Ailesine ve Güney'i seven tüm dostlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadeleri yer aldı.

"İZMİR BASINININ ACI KAYBI"

Güney'in kaybının ardından İzmir Gazeteciler Cemiyeti de başsağlığı mesajı yayımlayarak "İzmir basınının sevilen ismi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı olan meslektaşımız Güney Temiz, genç yaşta geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını yitirdi. İGC olarak, merhuma rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı dileriz. Cenaze bilgileri belli olduğunda paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.