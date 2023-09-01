Halk dansları Güzelbahçe’de buluştu

Yayınlanma: 01.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 01.09.2023 - 03:00

İzmir'de Balçova Belediyesi 14. Uluslararası Halk Dansları Festivali’ne katılan Türkiye, KKTC, Almanya, Meksika, Porto Riko, Romanya, Sırbistan, Karadağ, Portekiz ve Hırvatistan halk oyunları ekipleri, önce Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce'yi makamında ziyaret etti, ülkelerine özgü hediyeler sundular.

Daha sonra Güzelbahçe Genco Erkal Açık Hava Tiyatrosu önünden Atatürk Mahallesi çarşısını kortej düzenlendi. Dans gösterileri yaparak yürüyen halk dansları topluluğu ekipleri vatandaşlardan büyük ilgi gördü.



Başkan İnce, “Balçova Belediyemizin her yıl yapmış olduğu Uluslararası Halk Dansları Festivali ilçelerimizin başka ülkelerce tanınması için iyi bir fırsat oluşturuyor. Ayrı kültür ayrı dillerin şehrimizde kendi geleneksel kıyafet ve kültürleriyle adeta bir mozaik oluşturmaları büyük bir zenginlik. Halkların istediği birliktelik kültürel ve kardeşlik birlikteliğidir. Kardeşlik ve barışın bütün dünyaya hâkim olmasını istiyoruz. Farklı kültürlerin farklı medeniyetlerin bir arada olması kültürel zenginlikleri artırır. Ülkeleri bir araya getiren sanattır. Toplum olarak ülkelerin halk dansları topluluklarını konuk etmekten mutluluk duyduk, yapmış oldukları gösteriler için tüm ülkelere teşekkür ediyorum” dedi.