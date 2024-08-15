Hasat zamanı geldi! Çiftçi kan ağlıyor…

Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs Ege'nin Gündemi programında değerlendirmelerde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.08.2024 - 14:40
Hasat zamanı geldi! Çiftçi kan ağlıyor…
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Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, Ege Bölgesi’nde başlayan hasat döneminde çiftçinin ürünlerini değerinin altına satmak zorunda kalması nedeniyle başlattığı eylemleri değerlendirdi.

Örs ayrıca İzmir’de verdiği  bir sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba adlı yurttaşın yaşadığı hukuksuzluğu anlattı.

Mehmet Şakir Örs, Alsancak Limanı’nın Birleşik Arap Emirlikleri’ne satılacağı iddialarıyla ilgili de konuştu.

İrem Karataş'ın sunduğu Ege'nin Gündemi programına konuk olan Örs’ün değerlendirmelerini Cumhuriyet TV’den izleyebilirsiniz.



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