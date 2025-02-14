HAYTAP: Yasa çözüm değil, sorun yarattı

Yayınlanma: 14.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 14.02.2025 - 04:00

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek 2 Ağustos 2024’de yürürlüğe giren ve yaşam savunucularının “katliam yasası” olarak isimlendirdiği 7527 No’lu Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a karşı eylemler devam ederken Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelgeyle, sokaklara bırakılan hayvan için belediyelere 72 bin TL ceza kesileceğini duyurdu.

HAYTAP İzmir Temsilcisi Esin Önder de yasa ile CHP’li belediyelerle yurttaşı karşı karşıya getirmek istendiğini söyledi. HAYTAP yönetiminden Meral Örüç ve Kutay Özkan ile beraber Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge temsilcisi Mehmet Şakir Örs’ü ziyaret eden Esin Önder, sokak hayvanlarının artmasının önüne geçilmesi için öncelikle petshoplarda canlı hayvan satışının yasaklanması gerektiğinin altını çizdi.

YURTTAŞA DA CEZA VAR

Önder, “Eski yasada belirli bir düzenleme vardı fakat yeni yasayla birlikte sokak hayvanlarının sokağa salınması yasaklanarak ve bu da sokak köpeklerinin popülasyonunu kontrol etmeyi daha da zorlaştırdı. Bu yasayla birlikte artık kısırlaştırılmış bir köpeği sokağa salan belediye 71 bin 695 lira para cezası uygulanacak. Vatandaş bırakırsa da 81 bin lira para cezası kesilecek” dedi. Önder, eski yasada uygulanan “kısırlaştır, aşıla ve yerine bırak” modelinin daha verimli olduğunu ancak yeni yasa ile sokak köpeklerinin sayısını artacağını vurguladı.