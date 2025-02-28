Hayvan Yaşam Merkezi’nde sona yaklaşılıyor

Yayınlanma: 28.02.2025 - 11:03

Güncelleme: 28.02.2025 - 11:03

Manisa’nın sokak canlıları sorununa bir nebze çözüm olacak projede çalışmalar hızlandı. Yunusemre Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi işbirliğiyle sürdürülen Ege Bölgesi’nin en büyük ve modern hayvan barınağında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İnşaat çalışmalarının son aşamaya geldiği merkezin bir bölümü mart ayının son haftalarında hizmete girecek. Hayvan Yaşam Merkezi’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, çalışmalar hakkında teknik personellerden detaylı bilgi aldı. İncelemede Başkan Balaban’a Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Ali Kuyumcu, Haydar İzci ve Yusuf Ataç ile teknik personeller katıldı.

MART AYI İÇERİSİNDE MERKEZİN BİR KISMI AÇILACAK

Merkezde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, “Yunusemre Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Hayvan Yaşam Merkezi’nde çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Mart ayının son haftalarında bu yaşam merkezinin en az yüzde 50’si hizmete açacağız. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte kısırlaştırma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Manisa’da yaşanan sokak canlıları sorunu da merkezin hizmete başlaması ile bir nebzede olsa çözüme kavuşmuş olacak” dedi.