Hıdırellez ateşi Kültürpark’tan yükseldi

Yayınlanma: 06.05.2025 - 11:18

Güncelleme: 06.05.2025 - 11:18

İzmir Büyükşehir Belediyesi, baharın müjdecisi Hıdırellez’i Kültürpark’ta büyük bir coşkuyla kutladı. Hıdırellez programı için Kültürpark’a gelen İzmirliler, önce Lozan Kapısı’nda İzmir Müzisyenler ve Sahne Sanatçıları Derneği’nin konseriyle karşılandı. Kaskatlı Havuz’da ise İzmir Sahne Çalışanları Derneği 65 Yaş Roman Müzisyenler performanslarını sergiledi.

ÇİM ALAN’DA EĞLENCE ZİRVEYE ULAŞTI

Kutlamalar kapsamında Kültürpark Çim Alan’da ise Ana Sahne kuruldu. Ana Sahne’de birer saat arayla Çılgın Cemal, Tepecik Müzisyenler Derneği ve Ümmiye & Türkiye Roman Orkestrası sahne aldı. Balkan müziklerinden Türk sanat müziğine, Roman havasından oyun havasına eğlencenin doruğa çıktığı alanda İzmirliler gönüllerince eğlendi.

GELENEKSEL HIDIRELLEZ ATEŞİ YAKILDI

Konserlerin ardından Atlas Pavyonu yanında geleneksel Hıdırellez ateşi yakıldı. Ateş etrafında toplanan yurttaşlar, Roman Ateşi Dans Grubu’nun muhteşem performansını izledi. Renkli gösterilerin ardından etkinliğe katılanlar ateşin üstünden atlayarak dilekler tuttu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin etkinlikleri kapsamında Konak Ege Mahallesi ile Bayındır Çırpı’da da konserler düzenlendi.