İzmir’deki tarikat yurdunda neler oluyor?

Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, Ege'nin Gündemi programında değerlendirmelerde bulundu.

İzmir’deki tarikat yurdunda neler oluyor?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.10.2024 - 10:48

Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, CHP İzmir İl Kadın Kolları’nın kadın cinayetlerine dikkat çekmek için başlattığı “Kırık saçlar özgürlüğe yürüyor” eylemine dair açıklamalarda bulundu.

İzmir’de varlıkları artan tarikatların kent içindeki faaliyetleri ilgili konuşan Örs, ayrıca Soma’nın Yırca Mahallesi’nde, 10 yıl önce yaşanan zeytin ağacı katliamının ardından geçen hafta düzenlenen ‘Yırca Zeytin Şenliği’ni değerlendirdi.

İrem Karataş'ın sunduğu Ege'nin Gündemi programına konuk olan Örs’ün değerlendirmelerini Cumhuriyet TV’den izleyebilirsiniz.


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