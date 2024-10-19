İzmir’deki tarikat yurdunda neler oluyor?
Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, Ege'nin Gündemi programında değerlendirmelerde bulundu.
Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, CHP İzmir İl Kadın Kolları’nın kadın cinayetlerine dikkat çekmek için başlattığı “Kırık saçlar özgürlüğe yürüyor” eylemine dair açıklamalarda bulundu.
İzmir’de varlıkları artan tarikatların kent içindeki faaliyetleri ilgili konuşan Örs, ayrıca Soma’nın Yırca Mahallesi’nde, 10 yıl önce yaşanan zeytin ağacı katliamının ardından geçen hafta düzenlenen ‘Yırca Zeytin Şenliği’ni değerlendirdi.
İrem Karataş'ın sunduğu Ege'nin Gündemi programına konuk olan Örs’ün değerlendirmelerini Cumhuriyet TV’den izleyebilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte 'Yenidoğan çetesi' liderinin ilk ifadesi!
- Üç harfli market zincirinde sağlık skandalı!
- 'Yenidoğan' skandalına karışan kişiler ifşa oldu
- Ölüm nedeni belli oldu!
- Özel'i 'onaylamayan' seçmenlerin partisi dikkat çekti
- Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan ilk açıklama
- İsrailli bakanın skandal paylaşımına sert tepki!
- Yurtdışına kaçtı iddiası
- '1989'dan beri hukukumuz var'
- Yenidoğan çetesi lideri YouTube programına bile katılmış