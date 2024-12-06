İGC ‘Kitaplarla Konuşalım’ etkinliği başladı

Yayınlanma: 06.12.2024 - 11:51

Güncelleme: 06.12.2024 - 11:52

İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin (İGC) ‘Kitaplarla Konuşalım’ etkinliğinin ilki Gazeteci/Yazar/Şair Neslihan Perşembe Kulakoğlu’nun kolaylaştırıcılığında Karataş Basın Merkezi’nde başladı. "Hep Beraber" kitabının yazarları, İGC Üyeleri Gazeteciler Nihat Delibaşı, Sinan Doğan ve kitapta hayat hikayesi anlatılan İş/Bilim İnsanı, Eczacı Enver Olgunsoy’un konuk olduğu etkinliğe; İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Başkan Yardımcısı Mehlika Gökmen, Genel Sekreter Reşat Yörük, Sayman Tolga Albay, Yönetim Kurulu Üyesi Esat Erçetingöz, İGC üyeleri ve çok sayıda gazeteci katıldı.

GAPPİ: FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜNDEN SÖZ ETMEK İMKANSIZ

Aydınlar deklarasyonuna dikkat çekerek açılış konuşmasına başlayan İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, “Aydınlarımız ‘Gelecekten kaygılıyız’ dediler ve yaşam hakkı ve özgürlükleri önceleyen herkesi seslerine ortak olmaya çağırdılar. Türkiye son yıllarda kültür ve sanat alanında kayıplar yaşıyor. Kültüre, sanata, edebiyata meraklı insanların yerini daha çok siyasette pozisyon almaya çalışanlar aldı. Bunun en büyük tezahürlerinden birini de her zorluğa rağmen mesleğini icra etmek için çalışan gazeteciler yaşıyor. Fikir özgürlüğünden söz etmek imkansız hale geldi ama gazeteciler, kültüre, sanata, edebiyata meraklılar olarak mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

“GAZETECİLER İZ BIRAKMALI”

Gazetecilerin geleceğe yönelik en güzel mesajlarını kitaplarıyla bırakacaklarını söyleyen Başkan Gappi, “Hayatımız bu meslek içerisinde geçti, geçiyor. En önemlisi iz bırakmamız gerekli. Meslektaşlarımız Nihat Delibaşı, Sinan Doğan ve ‘Hep Beraber’ kitabının var olmasını sağlayan Enver Olgunsoy’u tebrik ediyor, Neslihan Perşembe Kulakoğlu’na da aktif görev alarak bizlere katkı verdiği için teşekkür ediyorum. Karataş’ın sivil düşün dünyasına katkı veren herkesin buluşma noktası olmasını istiyoruz” diye konuştu.

‘SÖZ UÇMASIN, YAZILI KALSIN’ DEDİK

Yıllar önce Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclisi’ne gerçekleştirdiği takiple Enver Olgunsoy ile yollarının kesiştiğini ifade eden Gazeteci Nihat Delibaşı, “Enver beyi o dönem ‘çağın vebası’ olarak adlandırılan AIDS hakkında mecliste gerçekleştirdiği farkındalık çalışması ile tanıdım. Yıllarca çok yararlandığım bir haber kaynağım oldu. Üniversite sanayi iş birliği konusundaki gayretlerine tanık oldum. ‘Söz uçmasın, yazılı kalsın’ önerimi iki yıl süren uğraşmalarımız sonucunda kabul etti. Tarihe not düşme motivasyonu ile hareket ederek, meslektaşım Sinan Doğan’ın yapıcı çabalarıyla da bu eser ortaya çıktı. İki yıl da bizim yazma sürecimiz sürdü. Bu güzel akşamda kitabımızla buradayız, etkinliği organize eden İzmir Gazeteciler Cemiyeti’ne çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“ARAŞTIRMACILAR İÇİN KAYNAK OLMASINI İSTİYORUM”

Yaşam boyunca birçok haber yaptığını ancak Enver bey ile yaptıkları çalışmalardan müthiş bir zevk duyduklarını dile getiren Gazeteci Sinan Doğan ise “Kitabı yazarken Enver bey bizi başka bir dünyaya götürdü. Bizleri dostları ile tanıştırdı ve onların bakış açılarından hareketle İzmir’in sanayi, bilim ve eczacılık tarihine ışık tutmaya çalıştık. ‘Söz uçar, yazı kalır’ dedik. En büyük isteğim, bu kitabın araştırmacılar için de bir kaynak olması. Özellikle genç kuşakları heveslendirmek için örnek olursa çok mutlu oluruz” dedi.

“YAŞAMA ‘BİRLİKTE’ İYİ GELELİM”

Anılar demeti olan ‘Hep Beraber’ kitabını bir dönemi, dönemin birlikte yaşanmışlıklarına şahitlik eden aktörlerin görüş ve düşüncelerini aktardığını bir yazın olması amacıyla yazdıklarını ifade eden Enver Olgunsoy da “Kitabı oluştururken Gazeteciler Nihat Delibaşı ve Sinan Doğan ile konunun öznesi kişileri birlikte ziyaret ettik, söyleşileri gerçekleştirdik. Aktörlerimiz İzmir’i, mesleki, ekonomik gelişmelere ve ilişkilere dair yaşanmışlıklarını paylaştı. Böylece İzmir’in sanayi ve eczacılık tarihine ışık tutmuş olduk. Kitap için beni motive eden gazeteci arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yaşama ‘birlikte’ iyi gelelim” diye konuştu.

Etkinlik kapsamında kitapta görüş bildirenlerin de söz aldığı gecenin sonunda Başkan Dilek Gappi, Gazeteciler Nihat Delibaşı, Sinan Doğan ve İş/Bilim İnsanı, Eczacı Enver Olgunsoy’a teşekkür belgelerini ve çiçeklerini takdim etti.