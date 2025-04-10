İGC ve barodan Murat Ağırel ve Timur Soykan tepkisi

Yayınlanma: 10.04.2025 - 11:50

Güncelleme: 10.04.2025 - 11:50

Gazetemiz yazarı gazeteci Murat Ağırel ile gazeteci Timur Soykan hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında “tehdit” ve “şantaj” suçlarıyla ilgili gözaltı kararı verilerek şafak operasyonuyla gözaltına alınmalarına tepkiler sürüyor.

“GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR”

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) yazılı bir açıklama yaparak, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün ifade vermeye gelecekleri bilinmesine rağmen şafak operasyonuyla evlerinden Gazeteciler Murat Ağırel ile Timur Soykan’ı gözaltına alarak, “tehdit” ve “şantaj” suçlarını yönelterek, meslektaşlarımıza adeta gözdağı vermek istemektedir. İki başarılı meslektaşımız Timur Soykan ve Murat Ağırel araştırmacı gazeteciliğin simge isimleridir. Hedef onları durdurmaktır. Meslektaşlarımız, halkın haber alma hakkı için kamuoyunu hakikatle, tarafsız bir şekilde bilgilendirilmek için mücadele etmektedir. İfadeye gelecekleri bilinmesine rağmen ev baskınlarıyla gazetecileri gözaltına almak ifade özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yapılan bir saldırıdır. Meslektaşlarımızın gözaltına alınmasını asla kabul etmiyor, hemen serbest bırakılmalarını istiyoruz. Basın özgürlüğü, yalnızca gazetecilerin hakkı değil, tüm halkın hakkıdır. Gazetecilik suç değildir!” ifadeleri kullanıldı.

“GAZETECİLER NE KORKACAK NE BİAT EDECEK”

İzmir Barosu da yayımladığı açıklamada, gazetecilerin ifade vermeye gideceklerini bilinmesine rağmen evlerinde gözaltına alınmasının “korku salmak” olduğunu belirterek, “Murat Ağırel ve Timur Soykan, bugün savcılığa ifade vermeye gideceklerini bildirmelerine rağmen yine bir şafak baskınıyla evlerinden gözaltına alınmaları ve evlerinde arama yapılması gazeteciler başta olmak üzere tüm topluma korku salmak amaçlıdır. Halkın ve doğruların sesi olan gazeteciler bu ülkede ne korkacak, ne biat edecek ne de bitecektir. Gözaltına alınmanın bir ‘yurttaşlık görevine’ dönüştüğü ülkemiz bu tabloyu hak etmemektedir. Murat Ağırel ve Timur Soykan derhal serbest bırakılmalıdır” çağrısında bulunuldu.