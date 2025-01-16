İhracatın yıldızları ödüllerine kavuştu

Yayınlanma: 16.01.2025 - 15:43

Güncelleme: 16.01.2025 - 15:43

Ege İhracatçı Birlikleri’nin her yıl düzenlediği “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nde sektörlerinin en iyileri ödüllerine kavuştu. Gecede konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “2024, ihracatımız açısından zor bir yıl oldu. Küresel talep, 2023’ün ardından geçen yıl da yavaş seyretti. Daha önemlisi girdi maliyetleri ve kur arasındaki makas açıldığı için rekabetçiliğimiz zayıfladı. Özellikle emek yoğun sektörlerde pazar kayıplarımız oldu. Tüm olumsuzluklara rağmen yılı yüzde 2,5 artıda kapatmayı başardık. 262 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek yıllık ihracat değerine ulaştık. Küresel ihracattaki payımızı yüzde 1,08’e çıkardık. Zor şartlarda elde edilen bu başarıda elbette Egeli ihracatçılarımızın katkısı önemliydi. 2024’te Ege İhracatçı Birliklerine kayıtlı yedi bini aşkın firmamız ihracatımıza 18,4 milyar dolarlık katkı sundu. 2025’e 280 milyar dolarlık ihracat hedefiyle başladık. Bunun anlamı şu: 2024’e göre ihracatımızı yüzde 7 artırmamız gerekiyor. Normal şartlarda çok daha fazlasını rahatlıkla yapabiliriz. Ama dünyadaki gelişmeleri de hesaba katmak durumundayız. Türkiye’nin, ihracat ailemizin bu kapasitesi, bu potansiyeli var” dedi.

Başkan Gültepe, “2024’te rekabetçiliğimiz büyük zarar gördü. Bu yıl aynı şekilde devam edemez, etmemeli. Enflasyonla mücadele tamam. İhracatçılar olarak biz de elimizden gelen desteği verdik, veriyoruz. Ama sanayiyi de unutmamalıyız. Üretimi ve ihracatı destekleyecek politikaların hızlı bir şekilde geliştirilip devreye alınması gerekiyor. Aksi takdirde üretim ve ihracatımız sürdürülebilir olma özelliğini kaybeder. Bu da ekonominin lokomotifi olan ihracatın yavaşlaması anlamına gelir. Elbette böyle bir ihtimali düşünmek bile istemiyoruz. Dolayısıyla 2025’te enflasyonla kurun paralel hareket etmesi gerekiyor. Her fırsatta altını çizdiğim konuyu bir kez daha hatırlatmak istiyorum: İhracatçılar olarak biz hiçbir zaman yüksek kur istemedik. Bu salondakilerin çoğu ihracatçı. Soruyorum. Sizin yüksek kur gibi bir derdiniz var mı? Hayır. Biz hep aynı şeyi söylüyoruz. Ne diyoruz? Enflasyonla kur paralel hareket etmeli. Hatta yıllık enflasyonun beş puan altına bile razıyız. 2024’te enflasyon kabaca yüzde 45 oldu. Dolar kurundaki artış ise yüzde 20 bile değil. Fark iki kattan daha fazla. İhracatçı bu şartlarda nasıl rekabet etsin? 2024’ü bir şekilde tamamladık. Ama aynı anlayış devam ederse bu sene çok zorlanırız. Dolayısıyla zaman kaybetmeden rekabetçiliğimizi güçlendirecek politikalara ihtiyaç var.” diye konuştu.

“FIRMALARIMIZN 7,4 MİLYAR DOLAR İHRACATI VAR”

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “2024 yılı için mevcudu koruma hedefi koymuştuk ve yüzde 1 artışla 18,4 milyar dolar ihracatla geride bıraktık. 2025 ekonomik program ile “Kararlılık Yılı” olacak. Döviz kuru enflasyon oranında arttığı taktirde iki haneli artış hızı yakalayabiliriz ve 20 milyar doları geçebiliriz. Böylelikle Türkiye’nin 280 milyar dolar ihracat hedefine daha fazla katkı sağlamış oluruz. Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2024 yılındaki ihracatında 8 binden fazla firmamızın emeği var. Bugün 20 kategoride 60 ödül takdim edeceğiz. İhracatımızın yüzde 40’ını yapan ödül alacak firmalarımızın 7,4 milyar dolar ihracatı var.” dedi.

Başkan Eskinazi, “Bütün firmalarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Türkiye’de ihracatçı birlikleri arasında ilk ödül törenini EİB başlatmıştı, 2024 performanslarını ödüllendiren ilk birliğiz. 20 yıldır firmalarımızın başarılarını ödüllendiriyoruz. Ödül törenimize desteklerinden ötürü Platin Sponsorumuz İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.’ye, Uçak Tekstil’e ve Altın Sponsorlarımız Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş., Uçak Kardeşler Gıda A.Ş. ve Norm Holding’e Ege İhracatçı Birlikleri adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu önemli geceyi onurlandıran tüm konuklarımıza, Ticaret Bakanlığı yetkililerimize, TİM Başkanımıza ve STK Başkanlarımıza tekrar teşekkür ediyor, tüm ihracatçılarımızı kutluyorum.” diye konuştu.

Gecede, birincilik ödülünü Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ikincilik ödülünü Kardemir Dış Ticaret A.Ş., üçüncülük ödülünü de Başak Metal Ticaret ve Sanayi A.Ş. aldı.