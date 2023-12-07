İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi kitabı yayımlandı

Yayınlanma: 07.12.2023 - 10:47

Güncelleme: 07.12.2023 - 10:47

15-21 Mart 2023 tarihleri arasında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin kitabı yayımlandı. Bir haftalık kongre sürecinde yapılan tüm konuşma ve sunumlar kitaplaştırıldı.

Kongrenin hazırlık süreci de dahil tüm yolculuğunu anlatan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Planlama Ajansı (İZPA) tarafından hazırlanan kitaba iktisatkongresi.org adresinden ulaşılabiliyor.

KİTAPTA 80 KONUŞMA VE SUNUM YER ALIYOR

“Yeniliğe Davet” sloganıyla tüm Türkiye’yi geleceği inşa etmeye çağıran İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin kitabı; katılımcı listeleri, kongrenin hazırlık süreci ve takvimle başlayıp İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in önsözüyle devam ediyor. Kitapta 15-21 Mart 2023 tarihleri arasında düzenlenen kongrede yapılan tüm konuşma ve sunumlar yer alıyor.

Akademisyen, iktisatçı, siyasetçi, bilim insanı, sendika ve kooperatif başkanı, tarihçi, yazar ve sanatçı gibi birçok farklı meslek grubundan 80 uzmanın konuşmalarının yer aldığı kitaba dijital olarak iktisatkongresi.org adresinden erişilebiliyor. Kitap kongrede alınan tüm kararları içeren ayrı bir kitapçıkla birlikte okuyuculara sunuluyor.

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi kitabında kongreye katılan Prof. Dr. Andrew McAfee, Sir Bob Geldof, Prof. Dr. Francis Fukuyama, mimar Hiroyuki Unemori, Prof. Dr. Ian Goldin, Joschka Fischer, Prof. Dr. Michio Kaku ve Prof. Dr. Vandana Shiva gibi dünyaca ünlü birçok ismin sunumları da yer alıyor.

KONGRE YÜZLERCE FARKLI GRUBU BİR ARAYA TOPLAMIŞTI

2022’nin Ağustos ayından beri süren hazırlık sürecinde çiftçi, işçi ve sanayici, tüccar ve esnaf grupları toplam dokuz paydaş buluşması yaptı. Ardından Birbirimizden Razıyız, Doğamıza Dönüyoruz, Geçmişimizi Anlıyoruz ve Geleceği Görüyoruz başlıklı dört uzman toplantısında 150’den fazla uzman, paydaş buluşmalarında alınan kararlara katkılarını sundu.

Paydaş ve uzman toplantılarında görüşülenler, 3 farklı yüksek istişare kurulu toplantısında değerlendirildi. Kongre hazırlıkları kapsamında Gençlik Forumu ve Kadın Forumu’nun yanında Çocuk, Sokak İktisadı ve Eğitim Çalıştayları da düzenlendi. Tüm bu çalışmaların çıktıları sonuç bildirgesini şekillendirdi.

Sekiz aylık yoğun bir hazırlık sürecinin ardından tüm çalışmaların çıktılarının toplandığı sonuç bildirgesi, delegelerin oylarına sunuldu. Sonuç bildirgesinde yer alan 211 maddenin 27’si şerhle, kalanı ise oy birliğiyle karar altına alındı.

“İZMİR’DEN TÜM TÜRKİYE VE DÜNYAYA YAPILAN BİR DAVETTİR”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bir ortak akıl ve vicdan hareketi olan İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin sivil, şeffaf ve tümüyle katılımcı bir girişim olarak kurgulandığını belirterek “Sekiz ay süren hazırlık çalışmaları bu ilkeler ekseninde yürütüldü. Yerkürenin giderek derinleşen ekolojik, ekonomik ve sosyal krizlerle sınandığı bir süreçte gerçekleşen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, İzmir’den tüm Türkiye ve dünyaya yapılan bir davettir. Kongremiz insanlığa yapılan topyekûn bir yenilenme çağrısıdır. Kongredeki tüm sunumların yer aldığı bu kitap, birbirimizle, doğamızla, geçmişimizle ve değişimle uyumlu bir yaşam için son derece önemli tespit ve önerileri içeriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Planlama Ajansı, kongrede alınan her bir kararın takipçisi olmaya devam edecek ve kararların ne düzeyde hayata geçirildiğini düzenli olarak değerlendirecek. İzmir’den atılmış evrensel bir adım olarak tarihe geçen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin bir parçası olan herkese bir kere daha teşekkür ederiz.”