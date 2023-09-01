İlber Ortaylı ve Funda Arar Dikili'de sevenleriyle buluştu

Yayınlanma: 01.09.2023 - 12:55

Güncelleme: 01.09.2023 - 12:55

37. Dikili Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali'nin ikinci gününde doldu taştı. 75. Yıl Parkı'nda düzenlenen festival kapsamında tarihçi, akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Geçmişten Günümüze Cumhuriyet” konulu panelde okurları ve sevenleriyle bir araya geldi. Cumhuriyet tarihinden kesitler sunduğu panele 7'den 70'e çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi.

Panel sonrası sahne alan pop şarkıcısı Funda Arar hayranlarıyla buluştu. Birbirinden güzel şarkıları seslendiren sanatçının konserinde eğlenceli anlar yaşandı.

BAŞKAN KIRGÖZ: DİKİLİ’MİZ HER ŞEYİN EN İYİSİNİ, EN GÜZELİNİ HAK EDİYOR

Dikili ve ilçe dışından çok sayıda vatandaşın festivale yoğun ilgi gösterdiğini belirten Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, “37. Dikili Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali’miz büyük bir coşku ve heyecanla devam ediyor. Ülkemizin değerli akademisyenlerinden İlber Ortaylı Hocamız, Cumhuriyetimizin tarihsel süreciyle ilgili değerli bilgilerini paylaştı. Pop müziğimizin ünlü ismi Funda Arar'ı halkımızla buluşturduk. Bu güzel akşamı ölümsüzleştiren herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Dikili’miz her şeyin en iyisini, en güzelini hak ediyor.” diye konuştu.