İstanbul’da ışıl ışıl parlayan Göztepe

Yayınlanma: 25.11.2024 - 12:39

Güncelleme: 25.11.2024 - 12:39

Göztepe İstanbul’da ilk deplasman galibiyetini hem de BJK’ya karşı alırken ışıl ışıl parladı. İzmir’in Süper Lig’deki temsilcisi hem oynadı, hem gol yağdırdı. Talihsiz ilk 10 dakikada 2-0 geriye düşmesine karşın oyun disiplinini bozmadı, moralini çabucak toparladı ve skoru ilk yarıda iki duran top organizasyonuyla 2-2’ye getirmeyi bildi. Göz Göz ikinci yarıda da oyunun içinde kaldı, son bölümlerinde ise klasiğini konuşturdu ve sprinterleri sahneye çıktı; iki kontratak golü ile güçlü rakibini adeta perişan etti. İlk yarıda etkili olamayan Güzelyalı Boğası Romulo, ikinci yarıda sahneye çıktı; iki nefis asistiyle galibiyeti ve farkı getiren gollerin hazırlayıcısı oldu. Taha da attığı nefis kafa golü yanında İmmobille’nin gollük vuruşunu önleyerek, kafa golü öncesinde kaleye arkası dönük vurduğu ve Mert’in güçlükle önlediği volesiyle, ataklardaki katkısıyla yıldızlaşan bir başka isim oldu.

Stoilov, takımını 3-5-2 ile sahaya sürdü her zamanki gibi. Sol kanatta sakat olan Djalma’nın yerinde kaptan İsmail’le başladı. Takımın klas isimlerinden Dennis de iki maçlık kırmızı kart cezasının ardından ilk 11’deki yerini aldı. Solet’in ilk yarının sonlarına doğru ceza alanı içinde aldığı darbeyle sakatlanması talihsizlikti. Umarım çabucak iyileşir ve takımdan uzak kalmaz bu genç, enerjik ve topla arası iyi olan bu hem fizik gücü olan hem de teknik oyuncu.

SARI KIRMIZLILAR DURAN TOP VE KONTRATAK USTASI

Göztepe, rakip ceza alanına paralel taçlarda, kornerlerde ve frikiklerde ustalaştı. Duran top organizasyonlarında bulduğu goller çoğaldı. Nitekim dün akşam ilk iki gol de kornerlerden geldi. İlkinde kafalardan ve direkten seken topu Bokele kafayla ağlarla buluşturdu. İkincisinde Matsuki’nin kornerinde sıçrayarak ölü noktaya kafayla topu bırakan Taha takımının beraberlik sayısını kaydetti. Böylece ilk iki gol stoperlerden gelmiş oldu. Göztepe’nin kaydettiği gollerin güzel tarafı, hiçbirinin tesadüf olmaması, çalışılan pozisyonlardan kaynaklanmasıydı. BJK’nın fişini ise forvetleri çekti. Romulo’nun iki kontra çıkıştaki iki asistine ilkinde Fofana yine nefis bir reaksiyon verdi ve rakibini ustaca geçerek Mert’i avlayarak takımını öne geçiren golü kaydetti. İkincisinde de sağlı sollu paralel koşuda Romulo, Tijaniç’i tercih etti, o da arkadaşının nefis pasını boşa çıkarmadı ve gelişine vurarak farkı ikiye çıkardı.

MAÇ KORKU FİLMİ GİBİ BAŞLADI

Maçın başı korku filmi gibiydi. Henüz 2’de Mert’in hatalı pasını yakalayan Matsuki’nin yakın mesafeden şutunu yine Mert kurtarmasa Göztepe öne geçebilirdi. Hepsi bu değil; pozisyonun devamında Svensson topa yükselen İsmail’i bozdu ve düşürdü ancak hakemde VAR da pozisyonu atladı. Aynı pozisyonda düşürülen bir BJK’lı olsaydı ne reaksiyon verirdi hakem ve VAR, merak ediyorum! Sıkı durun, sarı kırmızılı oyuncuların penaltı itirazları devam ederken BJK’nın karşı atağında Svensson’un sağdan kestiği topa Semih’in yarım volesi ile siyah beyazlılar 1-0 öne geçti. Dakika 10’da Lis’in sert ayak vuruşu takım arkadaşı Bokele’nin sırtına çarpıp ağlarla buluşunca fark ikiye çıktı! Lis, bu gibi pozisyonlarda topu taca doğru, yan tarafa doğru göndermeyi düşünür herhalde artık!

GÖZTEPE ŞOKU ÇABUK ATLATTI

Neyse ki Göztepe ilk 10 dakikanın şokunu çabuk attı üzerinden ve oyununu oynamaya başladı ve 13’te Bokele’nin kafasıyla farkı bire indirdi. 23’te Masuaku’nun sert şutunu güçlükle önledi Lis. 31’de ise Göztepe’nin beraberlik sayısı geldi; önce İsmail’in uzun taç atışında Taha’nın nefis volesini Mert güçlükle kornere çeldi. Matsuki’nin sağdan kornerine ön direk dibinde yükselen Taha’nın nefis kafası ile beraberlik sayısı geldi ve Göz Göz maça ortak oldu.

STOILOV’UN HAMLELERİ İŞE YARADI

İlk yarıda beraberliği yakalayarak tünele giren Göz Göz ikinci yarıya (sakatlanan yerine Hugo’yu monte ederek) baskılı başladı. 46-60 arasında atak olan ve topu rakip yarı alana taşıyan konuk ekipti. 56’da Romulo topu arkadaşına biraz erken çıkarsa Göz Göz öne geçmesi işten bile değildi. İlk 60 dakikada BJk kalesine Göztepe 13 şut çekerken kalesine sadece 4 şut geldi. BJK 60’ta İmmobille oyuna girdikten sonra dengeyi kurdu ve hatta 72-82 arasında Göztepe kalesinden eksik olmadı. İtalyan santrforun iki nefis şutundan birisi az farkla üstten dışarı çıkarken gollük diğer şutuna da Taha ayak koydu. Maçın tek sarı kartı 65’te Svensson’a çıktı yaptığı faulden, İsmail’in etkili frikiğinden sonuç çıkmadı. 71’de ikinci yarının yıldızı Romulo’nun şutu kornerle kesildi. Stoilov bu dakikada Juan ve Matsuki’yi dışarı alıp yerlerine Fofana ve Tijaniç’i aldı. 75’te Raşidsa altı pasta topu ağlara doğru vurmak yerine kaleye paralel vurunca tribünler artık siyah beyazlıları protesto etmeye başladı. 77’de Stolilov’dan ikinci hamle geldi; Ogün ve İsmail’i Miroshi ve Nazım ile değiştirdi ve risk alan Göztepe beş oyuncu değiştirme hakkını kullanmış oldu.

BJK’nın baskısı 10 dakika sürdü. 82’de Dennis kendisi gitti ve ceza alanına girerken vurdu, plasesi yandan dışarı çıktı. Hemen ardından Romulo-Fofana koalisyonu devreye girdi; Afrikalı rakibini zorlu bir şekilde ekarte edip kaleci ile karşı karşıya kapalı köşeden golü yaptı takımını öne geçirdi. 85’ten sonra BJK tribünleri takımını her topu aldığında protesto etti ve yönetimi istifaya davet eden sloganlar atmaya başladı. 90+2’de ise bir kez daha sahneye çıktı Güzelyalı Boğası ve Tijaniç’e “al da” at dedi. Slovak da pasın hakkını verince Göz Göz farkı ikiye çıkardı.

GÖZ GÖZ’ÜN MUHTEŞEM AKŞAMI

Böylece, Pazar akşamı Göztepe’nin akşamı oldu bu tarihi skorla, iki farktan sonra iki de fark atarak muhteşem geri dönüşle. Maçı beraber izlediğimiz efsane eğitimci Atalay Atilla’ya 90 dakika öncesinde demiştim ki, “Hocam, bugün malum öğretmenler günü, çok kutlama ve hediye aldığını biliyorum ama en güzel hediyeyi Göztepe verecek sana bugün. ” Nitekim, Göztepe Atalay Hoca’ya en güzel, en anlamlı hediyesini verdi.

Stoilov ve ekibini, Göztepeli futbolcuları kutluyorum. Göztepe, kimliğini sahaya tam olarak yansıttılar. Hep rakip kaleye gitmeyi düşündüler. Önde alan baskısı yaptılar, tempolu oynadılar, ikinci topları almak için girişimi eksik etmediler. Ve en güzeli şut çektiler, çok iyi karşı atak yaptılar. Duran topları çok iyi kullandılar. Futbol adına her şeyi yaptılar. Penaltı beklentisi içinde konsantrasyon kaybından ve Lis’in hatasından yenilen iki golü hem de ilk yarıda ve 20 dakika içinde telafi etmesini bildiler. Taraftarı da Göztepe’yi İstanbul’da yalnız bırakmayarak destek oldu.

Yıldızlar topluluğu BJK ise tel tel döküldü sahada. Stoper Paulista devreye zamanında girmese Göztepe farka da gidebilirdi. Rafa Silva ve BJK forması ile 100. maçına Gedson’u Göztepe adeta kilitledi. Mert, milli maçta olduğu gibi yine kötü günündeydi. Van Bronchorst çaresiz kaldı.

İZMİR EKİBİ SÜPER LİG’E RENK VE DEĞER KATIYOR

Süper Lig’de 13. hafta sonunda Göztepe bir hafta by olduğu için 12 maçta 21 puanla BJK’nın averajla üzerinde, 5. sıraya yerleşti. Böylece geride kalan haftada kendi evinde Rizespor’a kaybeden 4. Eyüpspor’unda 1 puan gerisine gelmiş oldu. Göz Göz haftaya yine İstanbul’da ve 16 puanla 8. sıradaki Başakşehir’le karşılaşacak. Bu maç Göztepe için değil, rakibi için zor bir maç olacak. İlk beş ve Avrupa iddiası için artık Göztepe’nin vites yükselteceği haftalardayız. Göz Göz iki maç üst üste kazanarak sükse yaptı ve bu seriyi devam ettirmemesi için hiçbir neden yok. İstanbul’da ışıldayan Göztepe, Süper Lig’e renk ve değer katıyor. Türkiye’nin üçüncü büyük kenti İzmir’i temsil ediyor. Bunu BJK’yı deplasmanda güzel bir oyunla 4-2 yenerek herkese gösterdi dün akşam.