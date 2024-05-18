İzBB'nin ana hizmet binası için plan değişti

Yayınlanma: 18.05.2024 - 12:56

Güncelleme: 18.05.2024 - 12:56

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı üçüncü olağan meclis toplantısı yapıldı. Kültürpark 4 No'lu Hol'de Meclis Başkan Vekili Altan İnanç idaresinde yapılan oturumda, İzmirim Kart Yönetmeliği'nde önemli bir değişikliğe gidildi. Yönetmelik taslağına ilişkin önerge oy çokluğu ile meclisten geçti. Karara göre, toplu taşıma araçlarında yalnızca 30 yaşından gün almamış olan vatandaşların öğrenci kartları geçerli olacak. 30 yaş üstü kişiler, öğrenci indiriminden yararlanamayacak. Bu kişiler öğrenci kartlarını kullanmaya devam edebilecek, ancak kartlarından tam tarife ücreti tahsil edilecek.

“YURTTAŞLARIN LEHİNE BİR KARAR ALINDI”

Kişiselleştirilmiş İzmirim Kartların, başkası tarafından kullanımına yönelik maddede de değişikliğe gidildi. Buna göre, bildirim yükümlülüğüne uyulmaması sebebiyle başkası tarafından kullanıldığının ilk kez belirlenmesi halinde 4 ay, ikinci kez tespit edilmesi halinde 8 ay, 3 kez ve üzerinde tespit edilmesi halinde 12 ay süre ile kartın kapatılmasına karar verildi. Bildirim kararlarına uymayanlara yeni kişiselleştirilmiş İzmirim Kart verilmeyecek.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANA BİNASI İÇİN PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

Mecliste 30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen depremin ardından hasar aldığı için yıkılan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ana hizmet binası için de önemli bir adım atıldı. Binanın Konak Atatürk Meydanı'ndaki mevcut alanında yeniden inşa edilmesi için plan değişikliğine gidildi. Mecliste oylanan plan değişikliği, bölgenin SİT alanı olması nedeniyle İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na gönderilecek. Kurulun onaylaması halinde, Büyükşehir Belediyesi'nin ana hizmet binası eski yerinde yeniden inşa edilecek.

CANDAŞ YETER: BÜTÇE HEDEFİMİZ AŞILMADI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2023 Mali Yılı Kesin Hesabı ile Taşınır Mal Yönetimi Hesabı da oy çokluğu ile meclisten geçti. Yine ESHOT Genel Müdürlüğü'nün 2023 Mali Yılı İdare Kesin Hesabı ile Taşınır Mal Yönetim Hesabı, oturumda oy çokluğu ile kabul edildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Candaş Yeter, “Bütçe giderleri kesin hesabına baktığımızda, 2023 Mali Yılı için 25,9 milyar lira teklif edildi. Mali yıl sonunda öngörülen ödeneğin 25 milyar 404 milyon lirasının harcandığı görüldü. 2023 Mali Yılı Gider Bütçesi’nin gerçekleşme oranı yüzde 98,09. Bütçe hedefimiz aşılmadı. Bütçe giderlerinin bir önceki yıla göre artış oranı yüzde 63,94. Mali yıl sonunda bütçe gideri ve borç ödemeleri ile birlikte toplam harcama 28 milyar 164 milyon lira. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kuruluşlar ve hissedarı olduğu şirketler, 2019-2023 mali yılları içerisinde toplam 30 milyar 610 milyon lira yatırım harcaması yaptı” dedi.

“KENTİN SORUNLARINI ÇÖZME İRADESİ GÖSTERECEK”

Oturumu kapatırken söz alan Meclis Başkan Vekili Altan İnanç da İzmir'de yeni bir dönemin başladığını belirterek, “Bu meclis İzmir'in sorunlarını sadece halkın yararını düşünerek, uzlaşıyı önde tutarak çözme iradesini gösterecektir. Bundan sonraki süreçte dayanışma içinde olalım. İzmir halkının refah seviyesinin yükselmesine katkı koyacak kararlar alacağımıza inanıyorum” dedi.

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 2023 YILI FAALİYET RAPORU KABUL EDİLDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ardından İZSU Genel Müdürlüğü Olağan Genel Kurulu toplandı. Genel Kurul'da 2023 Yılı Faaliyet Raporu ve 2023 Yılı Kesin Hesabı oy çokluğuyla kabul edildi. Kurumun 2023 yılında hayata geçirdiği yatırımlar ile 2024'te yapmayı planladığı projeler gündeme geldi. CHP Grup Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, azalan su kaynaklarına dikkat çekerek, “Su konusunda tüm ülkede gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Bunu çok önemsiyoruz. Bir diğer önemli husus ise yer üstü sularının olabildiğince fazla kullanılabilmesi. Barajlar konusunda hükümetin üzerine düşeni yapması gerekiyor” dedi.

KÖRFEZ VE DERE ÇALIŞMALARI HIZ KESMEDİ

İZSU Genel Müdürlüğü, 2023’te metropol ve çevre ilçelerde 170 kilometre içme suyu hattı imalatı gerçekleştirirken 279 kilometrelik hatta ise yenileme çalışması yaptı. Kent genelinde 125 kilometre yeni atık su hattı imal edilerek toplam atık su şebeke uzunluğu 4 bin 516 kilometreye ulaştı. 2023 yılında tamamlanan 58 kilometrelik yağmur suyu imalatıyla İzmir 794 kilometrelik bir yağmur suyu şebekesine kavuştu. Yıl içerisinde Peynircioğlu dere ağzında, Çiğli kuzey aksındaki sığlıkta ve Aliağa ile Foça ilçelerinin dere ağızlarında olmak üzere toplam 326 bin metreküplük tarama çalışması gerçekleştirildi. İZSU Genel Müdürlüğü, 2023’te kent genelinde 8 kilometre dere ıslahı ve 784 kilometre dere temizliği yaptı. Derelerden toplam 300 bin ton atık çıkarıldı. Kurum bünyesindeki tesislerin enerji maliyetlerini düşürecek ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’ni kuran İZSU, devam eden enerji yatırımları kapsamında 2025 yılı sonuna kadar 22,7 MW kurulu güce sahip yenilenebilir enerji santrali kurularak 138 milyon enerji tasarrufu sağlamayı hedefliyor.