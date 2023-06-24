İZDENİZ’in engelleri aşan seferleri 4 Temmuz’da başlıyor

Yayınlanma: 24.06.2023 - 13:17

Güncelleme: 24.06.2023 - 13:17

Engelsiz yaşam yolunda önemli projeler yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, engelli bireyler geçen yıl ilk kez düzenlediği ücretsiz seferlere bu sene de devam edecek. İZDENİZ Genel Müdürlüğü’nün koordine edeceği yaz seferlerinde engelli yurttaşlar ve yanında bulunan bir refakatçi için yaz ayları boyunca salı günleri, ücretsiz Konak-Mordoğan-Foça gemi turu düzenlenecek.

İLK TUR 4 TEMMUZ’DA



Salı günleri Konak’tan kalkacak gemi Mordoğan İskelesi’ne uğrayıp Foça’ya varacak. Günü Foça’da geçirecek engelli yurttaşlar ve refakatçileri, akşamüstü aynı güzergâhla geri dönecek. Salı günleri Konak’tan 08.00’de kalkacak gemi 09.45’te Mordoğan’dan hareket edecek; 10.30’da Foça’ya ulaşacak. İlk tur 4 Temmuz Salı günü başlayacak.