İZDENİZ’in engelleri aşan seferleri 4 Temmuz’da başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi “engelsiz kent” yolunda geçen yıl ilk kez düzenlediği seferlere bu sene de devam edecek. İZDENİZ engelli yurttaşlar ve yanlarındaki bir refakatçi ile yaz mevsimi boyunca her hafta salı günleri Konak -Mordoğan - Foça gemi turu yapacak. 4 Temmuz Salı günü başlayacak ücretsiz seferlere katılmak için önceden rezervasyon yaptırılması gerekiyor.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 24.06.2023 - 13:17
İZDENİZ’in engelleri aşan seferleri 4 Temmuz’da başlıyor
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Engelsiz yaşam yolunda önemli projeler yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, engelli bireyler geçen yıl ilk kez düzenlediği ücretsiz seferlere bu sene de devam edecek. İZDENİZ Genel Müdürlüğü’nün koordine edeceği yaz seferlerinde engelli yurttaşlar ve yanında bulunan bir refakatçi için yaz ayları boyunca salı günleri, ücretsiz Konak-Mordoğan-Foça gemi turu düzenlenecek.

İLK TUR 4 TEMMUZ’DA

Salı günleri Konak’tan kalkacak gemi Mordoğan İskelesi’ne uğrayıp Foça’ya varacak. Günü Foça’da geçirecek engelli yurttaşlar ve refakatçileri, akşamüstü aynı güzergâhla geri dönecek. Salı günleri Konak’tan 08.00’de kalkacak gemi 09.45’te Mordoğan’dan hareket edecek; 10.30’da Foça’ya ulaşacak. İlk tur 4 Temmuz Salı günü başlayacak.


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