İzmir “Avrupa Gençlik Başkenti” unvanını alma yolunda

Yayınlanma: 15.11.2023 - 16:22

Güncelleme: 15.11.2023 - 16:22

İzmir’in finalist olduğu Avrupa Gençlik Başkenti sürecinin kazananı 27 Kasım’da Polonya’nın Lublin şehrinde açıklanacak. İzmir, finalde İspanya’nın Malaga, Bosna Hersek’in Saraybosna, Norveç’in Tromso ve Portekiz’in Vila do Conte şehirleriyle yarışacak. Kazanan şehir, Avrupa Gençlik Başkenti unvanını alacak.

SEREMONİ İLE AÇIKLANACAK

Avrupa Gençlik Forumu’nun (European Youth Forum) gençleri güçlendirmek, genç katılımını artırmak ve Avrupa kimliğini güçlendirmek için her yıl farklı bir Avrupa kentine verdiği Avrupa Gençlik Başkenti unvanına bu kez İzmir de aday.

Avrupa Gençlik Başkenti’ne adaylık çalışmaları, Ocak 2023 tarihinde “Kent ve Gençlik” başlığı altında İzmir Gençlik İnisiyatifleri buluşması ile başladı. Tüm yıl gerçekleştirilen etkinlik, eğitim, atölye çalışmaları, fuarlar ve hazırlıklar ile yapılan başvurulardan olumlu dönüşler alındı.

Dün Brüksel’de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de katıldığı bir jüri toplantısı yapıldı. Jürinin sorularını İzmir’deki gençleri temsilen Gençlik Başkenti 2026 Platformu sözcüsü Zeynep Payzanoğlu yanıtladı. 27 Kasım 2023’te ise 2026 Avrupa Gençlik Başkenti unvanını kazanan şehir, Polonya’nın Lublin şehrinde düzenlenecek seremoni ile açıklanacak.

KAZANAN ŞEHİR GENÇLİK ÇALIŞMALARININ MERKEZİ OLACAK

Avrupa Gençlik Başkenti başvuru sürecinde “Genç Kimliğinin Onuru ve Gençlik Hakları” başlığı altındaki hedefler doğrultusunda İzmir’e uygun bir modelle gençlik politikaları oluşturulması hedeflendi.

Başvuru ile İzmir’in gençlik çalışmalarının ve gençlik politikasının merkezi hâline getirilmesi, gençlik kimliğinin saygınlığının artırılması, gençliğin dinamizmi yoluyla çok kültürlülüğün teşvik edilmesi ve korunması diğer temel amaçlar olarak belirlendi.

İzmir’in 2026 Avrupa Gençlik Başkenti unvanını alması durumunda doğrudan gençlerin hazırlayacağı Türkiye’deki ilk sürdürülebilir yerel gençlik politikasını hayata geçirmek, hayatın her alanında gençlerin katılımını sağlayacak yönetişim modelini İzmir’den başlatmak, çok kültürlü bir gençlik kenti inşa etmek, İzmir’i gençlik çalışmalarının Türkiye’deki merkezi yapmak, İzmir’i turizm, istihdam, eğitim, kültür-sanatla gençler için uluslararası standartlarda yaşanabilir bir cazibe merkezi hâline getirmek planlanıyor.