İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü zirvede

Yayınlanma: 03.04.2025 - 10:03

Güncelleme: 03.04.2025 - 10:03

Geleceğin sporcularını yetiştirerek, altyapı başarılarını kupa ve madalyalarla taçlandırmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, nisan ayında birçok branşta birbirinden önemli karşılaşmalara çıkacak. Mavi beyazlılar basketbol, güreş, sutopu, hentbol, atletizm, buz pateni, masa tenisi, satranç ve engelli sporları dahil toplam 15 branşta yerel, ulusal ve uluslararası turnuvada mücadele edecek.

TÜRKİYE KUPASI HEYECANI İZMİR'DE

Hentbolda Türkiye Kupası Finalleri, 30 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında İzmir’de oynanacak. Çeyrek finalde Yenimahalle Belediyesi ile eşleşen İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Hentbol Takımı turu geçtiği takdirde Görele Belediyesi-Ortahisar Belediyesi eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak. Çeyrek finalde İstanbul temsilcisi Beykoz Belediyesi ile oynayacak Erkek Hentbol Takımı ise galip geldiği takdirde Nilüfer Belediyesi-Köyceğiz Belediyesi maçının kazananı ile yarı finalde kozlarını paylaşacak.

Çeyrek final müsabakaları Celal Atik Spor Salonu ve Buca Serdar Yereli Spor Salonu'nda, finaller ise sadece Celal Atik Spor Salonu’nda oynanacak ve tüm maçlar sporseverlere açık ve ücretsiz olacak. Türkiye Kupası’nın detaylı maç programı ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

HENTBOLDA SEZON SONA ERİYOR

Hentbol Erkek Takımı, Süper Ligin son maçında 5 Nisan Cumartesi günü evinde ağırlayacağı Depsaş Enerji ile sezonu tamamlayacak. 18 maçlık lig maratonunu yedinci sırada tamamlayan Hentbol Kadın Takımı ise sıralama turunda karşılaşacağı Görele Belediyesi'ni eleyerek Avrupa Kupalarına katılabilme hedefine bir adım daha yaklaşmak hedefinde.

SUTOPU TAKIMLARI ŞAMPİYONLUK ROTASINDA

Son iki yılın Avrupa Challenger Cup, son üç sezonun ise Türkiye 1’inci Lig Şampiyonu olan Sutopu Kadın Takımı, altın grup son devre müsabakalarını 18-20 Nisan tarihlerinde Balıkesir’de oynayacak. Son etaba Galatasaray Zena ile puan eşitliğiyle giren mavi beyazlılar, mayıs ayında düzenlenecek ve lig şampiyonunu belirleyecek final etabı öncesi grubunu zirvede tamamlamak hedefinde. Erkek Sutopu Takımı Süper Lig play-off maçlarını 11-13 Nisan’da, U20 Kadın Sutopu Takımı ise yarı final ve final maçlarını 25-27 Nisan tarihlerinde İstanbul’da oynayacak.

BASKETBOLDA KRİTİK MAÇLAR

Beş sezon önce veda ettiği Türkiye Basketbol II. Ligi’ne yeniden yükselme mücadelesi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Erkek Basketbol Takımı, Bölgesel Lig’de çok kritik maçlara çıkacak. 5 Nisan Cumartesi günü evinde Çiftlikköy Belediyesi ile oynayacak mavi beyazlılar, 13 Nisan'da İstanbul deplasmanında Suadiye Basketbol ile karşılaşacak. 16 Nisan’da Serdivan Belediyesi, 19 Nisan'da ise Bayrampaşa Belediyesi’ni Celal Atik Spor Salonu'nda ağırlayacak İzmir temsilcisi grubunu zirvede tamamlayarak play-off eşleşmelerinde avantaj yakalamak peşinde.

Tamamı altyapı ve spor okullarından oluşan U18 Kız Basketbol Takımı ise 7-11 Nisan tarihlerinde Ordu’da düzenlenecek Anadolu Şampiyonası'nda İzmir’i temsil edecek. Beyaz grupta mücadele edecek takım, 4 takımdan oluşan grubunu ilk iki sırada tamamladığı takdirde Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanacak.

BUZDA ÜÇ DEV TURNUVA

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Buz Pateni Takımı, Nisan ayında üç büyük organizasyonda yer alacak. 2-6 Nisan tarihleri arasında Bulgaristan’da düzenlenecek Black Sea Ice Cup’ta 8-14 yaş arası dört sporcusuyla mücadele edecek mavi beyazlılar, Bursa ve Kocaeli’de düzenlenecek Artistik Buz Pateni 23 Nisan Kupası ve Spor Toto Kupası’nda da toplam 38 sporcusu ile sahne alacak.

SALONDA MADALYA HEYECANI

Kütahya ve Çorum’da düzenlenecek U17 ve U20 Güreş Türkiye Şampiyonaları’nda 7 genç sporcusuyla mindere çıkacak İzmir Büyükşehir Belediyesi, 18-20 Nisan tarihlerinde Sivas’ta yapılacak İşitme Engelliler Güreş Türkiye Şampiyonası’nda da üç sporcusuyla madalya mücadelesi verecek.

5-6 Nisan tarihlerinde Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenecek Ümitler Avrupa Kupası’nda İzmir’i ve ülkemizi temsil edecek İzmir Büyükşehir Belediyesi Judo Takımı, 26-27 Nisanda Amasya’da yapılacak Küçükler Okul Sporları Türkiye Birinciliği Turnuvası’nda da 8 sporcusu ile tatamiye çıkacak.

09-12 Nisan tarihlerinde Kütahya’da düzenlenecek Yıldızlar Okullar Bölge Şampiyonası’na tamamı altyapıdan 6 sporcusu ile katılacak Tekvando Takımı, 7 sporcusu ile mücadele edeceği Ümitler Türkiye Şampiyonası’ndan da önemli başarılar hedefliyor.

ENGELLİ SPORLARINDA KRİTİK MÜCADELELER

Ampute Futbol Süper Ligi’nde mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, nisanda üç lig ve bir de Türkiye Kupası maçına çıkacak. Ampute Futbol Takımı, 6 Nisan'da Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ni konuk ederken, 13 Nisan'da TSK, 27 Nisan'da ise Depsaş Enerji ile Ankara’da karşılaşacak. Geçen yılın kupa finalisti mavi beyazlılar, 20 Nisan Pazar günü Türkiye Kupası çeyrek finalinde Pendik Belediyesi ile deplasmanda karşılaşacak.

BC4 kategorisinde 2024 yılında Türkiye 1’incisi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Para Boccia Takımı, 6-11 Nisan tarihlerinde 25 kulübün katılımıyla Gebze’de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’nda 10, Para Masa Tenisi Takımı ise 18-20 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye Kupası maçlarında 6 sporcu ile mücadele edecek.

3’ü milli toplam 10 sporcusuyla Tüm Dallar Para Atıcılık Türkiye Şampiyonası’nda madalya mücadelesi verecek Para Atıcılık Takımı, elde edeceği derecelerle Milli Takıma daha fazla sporcu göndermeyi amaçlıyor.

DİĞER BRANŞLARDA DA YOĞUN FİKSTÜR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, satranç, masa tenisi, atletizm, triatlon, jimnastik ve okçuluk branşlarında da kentte madalya ve kupa kazandırmak hedefinde.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Satranç Takımı, 3-6 Nisan tarihleri arasında İzmir’de düzenlenecek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Turnuvası ile İYTE Satranç Turnuvası’nda dereceye girmeyi hedefliyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Turnuvası ile nisan ayı fikstürüne başlayacak Masa Tenisi Takımı ise, 11-13 Nisan'da Tokat’ta, 25-27 Nisan tarihlerinde ise Afyon’da I. ve II. Lig klasman maçları oynayacak.

11 Nisan'da Türkiye’nin En Hızlıları Yarışması İzmir Bölge Finali’nde piste çıkacak İzmir Büyükşehir Belediyesi Atletizm Takımı, 19-20 Nisan tarihlerinde Bursa'da düzenlenecek olan Nurullah İvak Atmalar Kupası'nda 7 sporcusu ile çekiç ve disk atma kategorilerinde madalya kazanmak için ter dökecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Triatlon Takımı, 19-20 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Serik Triatlonu’nda 17 sporcusu ile yarışacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Cimnastik Erkek Takımı, 25-27 Nisan tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası’nda 3’ü yıldız kategorisinde olmak üzere toplam 7 sporcusu ile sahne alacak.

5’i milli toplam 10 sporcusuyla 30 Nisan tarihinde Antalya'da başlayacak Türkiye Kupası TSP-02 müsabakalarında İzmir’i temsil edecek Okçuluk Takımı, baraj puanını aşarak Milli Takım seçmelerinde avantaj yakalamak peşinde.