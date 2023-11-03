İzmir depreminde yaşamını yitiren ikizlerin ismi Bornova’da yaşayacak

Yayınlanma: 03.11.2023 - 15:19

Güncelleme: 03.11.2023 - 15:19

30 Ekim 2020 meydana gelen İzmir depreminde hayatını kaybeden 15 yaşındaki ikizler Sayra ve Çınar Alpgündüz’ün isimleri Bornova Belediyesi tarafından yaptırılan parka verdi. Kazımdirik Mahallesi'ndeki parka isim verilmesi nedeniyle düzenlenen törene Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, ikizlerin annesi Tülin Batmaz, babası Alican Alpgündüz ve arkadaşlarıyla birlikte yaptı. Parka Sayra ve Çınar Parkı ismi, ikizlerin 4 yıl önce enkazdan çıkarıldıkları gün olan 2 Kasım’da verildi. Çocuklar için çeşitli etkinliklerin de gerçekleştirildiği törende bir konuşma yapan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Sayra ve Çınar’ın da hayatlarını yitirdiği 3 yıl önceki İzmir Depremi’nde 117 kişinin vefat ettiğini hatırlattı.

“DERHAL ADIM ATILMALI”

Sayra ve Çınar kardeşlerin isimlerini parka vererek, anılarını yaşatmak istediklerini söyleyen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Çınar ağaçlarını dikerek hepimizin buradan geçerken onları hatırlamak, hatırlatmak istedik. Belediye başkanı olarak yaşanan bu acılar karşısında yapabileceğimiz en önemli şey kentsel dönüşüm. Bu konuda Türkiye'nin derhal adım atması gerektiğini düşünenlerdenim. İnşallah yakın zaman içerisinde yerel yönetimler yasasındaki değişikliklerle bu kentsel dönüşüm yasası devreye girer de bizler de yapılması gerekenlerin, bir zorunluluğu da ortaya koyarak yapılmasını sağlarız. Sayra ve Çınar’ın anılarını ölümsüzleştirmek için yaptığımız çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Sayra ve Çınar'ın annesi Tülin Batmaz da bugüne kadar çocukların adını yaşatmak adına önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve bu çalışmaları vakıf çatısı altında topladıklarını belirterek, bu parka çocuklarının isimlerinin verilmesinin kendileri için çok özel bir anlam taşıdığını söyledi. Batmaz, "Hikayelerimizin olması, bu hikayelerimizi unutmamak ve bunları geleceğe taşımanın, aramızda bulunan çocuklar, gençler ve yeni nesil için bir anlam taşıdığını ifade ediyorum. O nedenle bu anlamlı günü yaşattığımız için teşekkür ediyorum." dedi.