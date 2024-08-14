İzmir dokuz takımla profesyonel liglerde

Yayınlanma: 14.08.2024 - 21:39

Güncelleme: 14.08.2024 - 21:39

İzmir, 2024-2025 sezonunda dokuz futbol takımıyla profesyonel liglerde mücadele edecek. İstanbul'dan sonra profesyonel futbolda en çok takımla temsil edilen il İzmir.

İZMİR'İN SÜPER LİG’DEKİ TEMSİLCİSİ GÖZTEPE

Önemli ve asırlık futbol markalarına sahip olan İzmir'i, bu sezon Süper Lig'de Göztepe temsil ediyor. Göz Göz, geçen sezon takımı şampiyon yapan Stanimir Stoilov ve ekibi ile yola devam ediyor. Hedef ise kulübün 100. kuruluş yılında Avrupa'ya gidecek bir dereceye girmek. Süper Lig’in ikinci haftasında evinde FB ile karşılaşacak olan sarı kırmızılılar ilk haftada deplasmandan bir puanla dönerek lige iyi bir başlangıç yapmıştı.

BU SEZON 1. LİG'DE İZMİR TAKIMI YOK

Trendyol 1.Lig'de ise 2024-2025 sezonunda İzmir'den takım yok. Geçen sezon bu ligde mücadele eden Göztepe Süper Lig’e yükselirken, Altay ise 2. Lig'e düşmüştü.

ALTAY VE ALTINORDU 2. LİG’DE

1 Eylül'de start alacak 2. Lig’de bu sezon mücadele edecek İzmir takımları Altay, Altınordu, Bucaspor 1928 ve Menemen FK. Bucaspor 1928 ve Menemen FK geçen sezon play-off'a kalmış ancak bir üst lige çıkamamışlardı. Transfer tahtası kapalı olan ve geçen sezon takımda forma giyen birçok oyuncusunu kaybeden Altay'ın işi bu sezon da zor gözüküyor. 600 milyonunun üzerinde borcu olan kulüp bir yandan da profesyonel futbol yarışmacı hakkını bir şirkete devretmek için temaslar sürdürüyor. Altay'ın teknik direktörü bu sezon daha önce Süper Lig’e çıktığında Mustafa Denizli'nin ekibinde olan 31 yaşındaki Gökhan Karaaslan. Teknik Direktör olarak takımın başına Olcay Şahan'ı getiren Altınordu'nun bu sezon hedefi yeniden 1. Lig. Şeytanlar, maçlarını bu sezon Torbalı'daki alt yapı tesislerinde oynama kararı aldı. Altyapı antrenörü Engin Dursun'un teknik direktör olduğu Bucaspor ise Yasin Öztekin'in de içinde olduğu tecrübeli isimlerle devam ediyor. Menemen'de ise Yılmaz Vural'dan boşalan teknik direktörlüğe Burhanettin Basatemür getirildi.

KSK'NIN 3. LİG SERÜVENİ UZADI

İzmir'in köklü kulüplerinden Karşıyaka bu sezon da 3. Lig’de mücadele edecek. Karşıyaka bu sezon şeytanın bacağını kırıp bir üst lige çıkmak istiyor. Bergama Belediyespor, Aliağaspor FK, Bornova 1877 de bu ligde mücadele edecek diğer İzmir takımları. 3. Lig maçları 8 Eylül’de start alacak.

İzmir'in Cumhuriyet ile yaşıt takımı İzmirspor ise bu sezon BAL liginde mücadele edecek.